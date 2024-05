Comércio carioca espera aumentar as vendas em 5% - Melissa Rahalf / Freepik

Publicado 07/05/2024 15:50

O Dia das Mães deve movimentar R$ 1,1 bilhão no comércio varejista do Rio de Janeiro, este ano. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que prevê uma concentração maior, no volume de vendas, nos ramos de vestuário, calçados e acessórios, farmácia, perfumaria e lojas de cosméticos, além de estabelecimentos especializados na venda de móveis e eletrodomésticos.

De acordo com pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), o comércio da capital espera vender, no Dia das Mães, 5% a mais que em relação a igual período do ano passado.