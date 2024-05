Brasileiros participam da loteria americana online e levam prêmios em dólares. - Divulgação

Brasileiros participam da loteria americana online e levam prêmios em dólares.Divulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 09/05/2024 07:00

Apesar do apelo das nossas loterias locais, elas não conseguem competir com os gigantescos prêmios oferecidos pela Mega Millions e outras loterias americanas.

Recentemente, um sortudo com um bilhete comprado em Nova Jersey ganhou um prêmio no valor de 1,128 bilhão de dólares. Este prêmio acumulou ao longo de quatro meses, até ser finalmente sorteado em março, no 31º sorteio consecutivo.

sexta-feira, 10 de maio, já ultrapassou a marca de R$ 1,6 bilhão! E adivinhe só? O novo prêmio da Mega Millions para esta, já ultrapassou a marca de

Graças à TheLotter , o serviço líder mundial em compra de bilhetes de loteria online, você pode participar dos maiores prêmios internacionais, diretamente do Brasil!

Não deixe essa oportunidade passar!

Qual a melhor parte de jogar na loteria online na TheLotter?

Vários clientes já testaram sua sorte e ganharam! Recentemente, uma jogadora ucraniana chamada Nataliia ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na Mega Millions através da TheLotter . Em 2024 dois brasileiros levaram $10.000 dólares cada, jogando através do site. No ano anterior, 3 brasileiros faturaram US$50.000 cada com a TheLotter.

Em quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação sólida e confiável. Já pagou mais de US$ 125 milhões em prêmios para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Brasileiros participam da loteria americana online e levam prêmios em dólares. Divulgação 3 etapas para jogar no prêmio de R$ 1,6 bilhão

1. Escolha seus números da sorte:

Acesse a página da

Selecione 5 números principais e 1 número adicional.

Cada linha de bilhete custa cerca de US$ 5. Acesse a página da Mega Millions na TheLotter Selecione 5 números principais e 1 número adicional.Cada linha de bilhete custa cerca de US$ 5.

2. Compre seu bilhete:

Clique em "Jogar" na parte inferior da tela.

Representantes locais da

Você poderá ver o bilhete digitalizado em sua conta pessoal antes do sorteio. Clique em "Jogar" na parte inferior da tela.Representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome.Você poderá ver o bilhete digitalizado em sua conta pessoal antes do sorteio.

3. Receba seus prêmios:

Se você ganhar, você receberá o prêmio integral, sem nenhuma comissão!

Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se um brasileiro ganhar?

Prêmios menores: Se você ganhar prêmios inferiores a US$ 200.000, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária.

Prêmios maiores: Se você ganhar o jackpot da Se você ganhar o jackpot da Mega Millions , a TheLotter arcará com todas as despesas da sua viagem para os Estados Unidos para receber o prêmio. Você não terá que se preocupar com nada!

É legal jogar na Mega Millions do Brasil?

Sim, é completamente legal! A lei dos EUA permite que estrangeiros, inclusive brasileiros, ganhem e recebam prêmios de loterias americanas, como a Mega Millions

As chances de ganhar são as mesmas para todos

Não importa se você está jogando do Brasil ou dos EUA, suas chances de ganhar a Mega Millions são exatamente as mesmas.

A única diferença é que você pode jogar online, no conforto da sua casa, sem precisar viajar para os EUA.

A Empolgação Começa com a Mega Millions

Enquanto as loterias nacionais podem ter premiações atraentes, elas não se comparam à grandiosidade dos valores em dólares da Mega Millions

Imagine a chance de ganhar cifras que já ultrapassaram a casa dos bilhões!

Quem sabe pode ser você!

sexta-feira, 10 de maio, e tenha a chance de ganhar o incrível prêmio de R$ 1,6 bilhão! Compre agora seus bilhetes oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio desta, e tenha a chance de ganhar o incrível prêmio de

Boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a Thelotter.net. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/