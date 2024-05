Décio Lima disse que pequenos empreendedores gaúchos terão prioridade no acesso a crédito - José Cruz/Agência Brasil

Décio Lima disse que pequenos empreendedores gaúchos terão prioridade no acesso a créditoJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 09/05/2024 13:41

Os empreendedores do Rio Grande do Sul que procurarem empréstimos por meio do Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa (Fampe) terão prioridade na liberação dos recursos. O anúncio ocorreu nessa quarta-feira, 8, durante a reunião de diretores-técnicos do Sistema Sebrae, em Manaus (AM). A entidade estima que cerca de 700 mil pequenos negócios tenham sido afetados pelas fortes chuvas no estado.



A iniciativa integra o Programa Acredita, do governo federal. No lançamento da estratégia, o Sebrae fez um aporte de R$ 2 bilhões no fundo, que permite a disponibilização de R$ 30 bilhões em empréstimos, com até 80% de garantia do valor total contraído.

“Este momento é de salvar vidas, reassegurar os sistemas básicos e garantir a segurança de todos. Os nossos esforços deverão ser contínuos para que a situação se reestabeleça para os pequenos negócios gaúchos, o que não será da noite para o dia. Proporcionar a prioridade para os empresários do estado, com taxas de juros mais baixas, é mais do que necessário para reerguer milhares de homens e mulheres que viram suas economias de anos irem embora com a chuva”, disse Décio Lima, presidente do Sebrae. A instituição também deve lançar, nas próximas semanas, um pacote de medidas para ajudar na reconstrução dos pequenos negócios do Rio Grande do Sul.



Impacto



A partir desta quinta-feira, 9, a unidade do Sebrae RS começa a fazer um diagnóstico sobre o impacto das enchentes nos pequenos negócios locais. A pesquisa foi encomendada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e contará também com o apoio de diversas organizações do estado. “Nesse sentido, reforçamos o compromisso da organização no desenvolvimento do estado e de nossa luta histórica, promovendo o crescimento e a restauração por meio do empreendedorismo”, afirma o comunicado da unidade local.



Até o momento, 414 municípios relataram algum problema relacionado ao temporal, com 1,4 milhão de pessoas afetadas. No estado, a sede do Sebrae no centro de histórico de Porto Alegre foi totalmente tomada pela água e unidades em municípios como São Leopoldo e Lajeado também foram inundadas. Já são 30 colaboradores do Sebrae RS afetados pelas enchentes.