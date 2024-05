Na Baixada Fluminense, a ação será em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 10/05/2024 08:04

Rio - O período para realizar a entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2024 termina no dia 31 de maio. O documento desempenha um papel fundamental na arrecadação federal e na organização financeira dos contribuintes. Por isso, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) promoverá uma ação "Facilita IRPF" entre a próxima segunda-feira (13) e sexta-feira (17), nos shoppings da rede Ancar Ivanhoe, para esclarecer as dúvidas de quem precisa prestar contas ao Leão.

Os atendimentos serão gratuitos, realizados das 12h às 20h, e por ordem de chegada nos bairros de Madureira, Botafogo, Vila Isabel e Del Castilho. Na Baixada Fluminense, a ação será em Nova Iguaçu.



Segundo o conselho, dúvidas sobre "dependentes, pensão alimentícia e o que pode melhorar o valor da restituição serão esclarecidas por profissionais da contabilidade"

Os contribuintes podem levar documentos e declarações anteriores para que os voluntários deem as orientações.



O CRCRJ também preparou uma cartilha com as principais informações e dúvidas mais frequentes sobre o assunto. O material será distribuído nos pontos de atendimento.



Programação



- Segunda-feira (13/5) - Madureira Shopping (Madureira) |Horário: das 12h às 20h



Endereço: Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro





- Terça-feira (14/5) - Botafogo Praia Shopping (Botafogo) | Horário: das 12h às 20h



Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro



- Quarta-feira (15/05) - Shopping Boulevard (Vila Isabel) | Horário: das 12h às 20h



Endereço: R. Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro



- Quinta-feira (16/5) - Shopping Nova Iguaçu (Nova Iguaçu) | Horário: das 12h às 20h



Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu





- Sexta-feira (17/05 - Shopping Nova América (Del Castilho) | Horário: das 12h às 20h



Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro