Modelo facultativo prevê recolhimento da contribuição sob alíquota reduzida de 5% do salário mínimoINSS/Divulgação

Publicado 10/05/2024 16:38

O modelo facultativo baixa renda é uma modalidade de contribuição à Previdência Social que possibilita o recolhimento da contribuição previdenciária sob alíquota reduzida correspondente a 5% do salário mínimo vigente, atualmente de R$ 1.412. Para efetuar o recolhimento na condição facultativo baixa renda, o cidadão precisa cumprir cinco requisitos principais abaixo, a cada mês/competência.



1. Enquadramento da categoria facultativo: parâmetros corretos do recolhimento (regras Custeio);

2. Ausência de renda própria / renda pessoal;

3. Renda familiar de até dois salários mínimos;

4. Inscrição no CadÚnico;

5. CadÚnico atualizado / Atualização bienal do CadÚnico (processo feito no Centro de Referência e Assistência Social do município).O cidadão efetuará o recolhimento utilizando os mesmos canais dos demais filiados que recolhem sob carnê/GPS: preenchimento manual do carnê ou emissão da GPS pelo Salweb.Ao adquirir a GPS, o segurado deve preencher da seguinte maneira:Campo 1: Preencher com nome e endereço.Campo 2: Data do vencimento. O prazo sempre será até o dia 15 do mês subsequente. Por exemplo: competência 5/2024 pode ser paga de 1º a 15 de maio.Campo 3: Preencher com o código de pagamento 1929.Campo4: Preencher a competência que deseja pagar.Campo 5: Preencher o NIT (n° da inscrição).Campo 6: Preencher com o valor correspondente a 5% do salário mínimo vigente na competência.Campos de 7 a 9 não devem ser preenchidos.Campo 10: Campo destinado aos acréscimos legais (juros/multa) quando recolhido em atraso. No entanto, inicialmente, não efetue o recolhimento em atraso do FBR sem saber se tal pode ser recolhido.Campo 11: Repetir o valor do campo 6.Para preenchimento e emissão pelo Salweb:1. Acessar o sistema Salweb por meio do endereço http://sal.rfb.gov.br/PortalSalInternet/ 2. Módulo “Contribuintes Filiados a partir de 29/11/1999”.3. Selecionar categoria “Facultativo” e preencher o NIT.4. Confirmação dos dados de identificação.5. Insira a competência que deseja pagar e o salário mínimo vigente na competência. Selecione o código pagamento 1929.6. Gerar a GPS e efetuar o pagamento.Ao realizar qualquer um dos processos de contribuição, lembre-se de preencher os dados atentamente, para evitar possíveis erros.