Recursos doados pelos bancos foram utilizados na compra de itens de primeira necessidadeDivulgação/Secom PMVR

Publicado 10/05/2024 15:53

O volume de recursos que os bancos já doaram à população do Rio Grande do Sul chegou a R$ 126 milhões, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os recursos foram destinados ao auxílio no socorro aos afetados pelas enchentes que atingem o estado.

Os números se referem a Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander Brasil, BTG Pactual, Safra, UBS e Pine.

Na área social, os bancos estão direcionando doações à campanha SOS Rio Grande do Sul, firmando parcerias com organizações não-governamentais (ONGs) para o envio de recursos e itens de primeira necessidade e para estimular doações por parte dos clientes. As instituições também estão fazendo alertas contra golpes na ajuda às vítimas.

Na frente de negócios, os bancos tomaram medidas como a flexibilização de prazos para o pagamento de crédito, abriram frentes de renegociação, suspenderam cobranças nos contratos com atraso curto, e as negativações de clientes que estão com atrasos de até 15 dias. Nos financiamentos habitacionais, as negativações foram suspensas para atrasos de até três meses, sob solicitação dos mutuários.

A Febraban orienta que os clientes dos bancos no Rio Grande do Sul priorizem o atendimento por meio dos canais digitais dos bancos, para evitar deslocamentos diante das dificuldades de mobilidade.