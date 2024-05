Estado quer estabelecer parceria com a Bolsa de Nova York e atrair novos investimentos - Nyse/Divulgação

Publicado 13/05/2024 16:33

A carteira de negócios públicos e privados no Rio de Janeiro ultrapassou os R$ 107 bilhões. A informação foi dada nesta segunda-feira, 13, pelo governador Cláudio Castro durante reunião com executivos da Bolsa de Valores de Nova Iorque (Nyse), nos Estados Unidos. A ideia é que uma parceria com o mercado financeiro americano ajude a divulgar o potencial econômico do estado fluminense para empresários de todo o mundo.



Apenas em 2023, o Estado atraiu R$ 8 bilhões em novos negócios. As estruturas jurídicas e regulatórias sólidas e o aprimoramento da legislação tributária, com benefícios fiscais, são alguns dos principais motivos do crescimento de empresas interessadas em se instalar em território fluminense.

"A previsão de investimentos já em andamento no Estado do Rio é um importante atrativo para a implantação e ampliação de mais negócios nos municípios fluminenses. E tivemos a oportunidade de detalhar os nossos avanços para a maior bolsa de valores do mundo, que tem 25 trilhões de dólares em capitalização de mercado. Essa reunião vai nos ajudar a aumentar o nosso portfólio de empresas, o que garante que continuemos a ser o segundo estado que mais gera emprego no Brasil", ressaltou Castro.



No ano passado, foram anunciados investimentos com a P&G, que destinou R$ 600 milhões na fábrica de produtos de hair care; a CloudHQ, com R$ 1,7 bilhão para implantação do data center na Baixada Fluminense; a Stellantis, aplicando R$ 2,5 bilhões no Polo Automotivo de Porto Real; e a Nissan, que investiu R$ 2,8 bilhões no Complexo Industrial de Resende.