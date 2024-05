Uso do cartão de crédito cresceu 14,4% - Divulgação

Publicado 17/05/2024 20:05

Setor de meios eletrônicos de pagamento inicia o ano em alta com crescimento de 11,4% em compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos no primeiro trimestre de 2024. De acordo com balanço divulgado pela Abecs, associação que representa o setor, a soma das transações no período atingiu R$ 965 bilhões.

Na comparação entre as modalidades, o destaque foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 14,4%, registrando R$ 635,2 bilhões. O segundo maior volume no período foi o do cartão de débito, que movimentou R$ 241,2 bilhões, resultado que permaneceu praticamente estável (-0,4%). Já o cartão pré-pago somou R$ 88,5 bilhões, com crescimento de 27,9%.

No primeiro trimestre, uso dos cartões chegou ao patamar de 10,8 bilhões de transações, maior resultado para um trimestre já registrado. O cartão de crédito foi a modalidade mais usada, com 4,7 bilhões (alta de 13,3%), seguido pelo cartão de débito, com 4 bilhões (alta de 2,9%), e pelo cartão pré-pago, com 2,1 bilhões (alta de 25,6%).

Pagamentos por aproximação em alta

O pagamento por aproximação, com uso da tecnologia NFC (Near Field Communication), foi novamente destaque no primeiro trimestre do ano, com alta de 56,8%, movimentando R$ 305,3 bilhões. Durante os três primeiros meses do ano, foram mais de 5,1 bilhões (+43,2%) de pagamentos por aproximação.

De acordo com o balanço da Abecs, a quantidade de compras por aproximação chega a 57 milhões por dia, o que significa dizer que, a cada hora, os brasileiros realizam, em média, 2,3 milhões de pagamentos.

Em março de 2024, a quantidade de compras com cartões e outros dispositivos por aproximação representaram 57,7% do total de pagamentos realizados presencialmente. Em 2022, apenas dois anos atrás, a participação era de 29,5%. A rápida aceitação da modalidade é atribuída aos benefícios proporcionados a usuários e comerciantes, tais como agilidade, conveniência e segurança.

Gastos no exterior

Também no primeiro trimestre do ano, período que engloba parte das férias escolares no Brasil, os gastos de brasileiros no exterior continuaram a crescer de maneira significativa: alta de 33,3% (em comparação com o primeiro trimestre de 2023), movimentando, no total, US$ 3,8 bilhões (R$ 18,9 bilhões).

Europa e EUA foram as localidades que registraram os maiores valores transacionados, com R$ 7,7 bilhões cada. O crescimento, porém, foi maior no país norte-americano, com alta de 26%, enquanto o continente europeu teve aumento de 20,9%, em relação ao mesmo período de 2023. Em seguida estão os países das Américas sem considerar os EUA, com volume de R$ 2,2 bilhões e crescimento expressivo de 45,6% no trimestre – desempenho que eleva a participação da região de 10% para 12% do total movimentado no exterior.

Os demais destinos também apresentaram crescimento: Ásia com R$ 994,6 milhões (+48,5%), Oceania com R$ 200,1 milhões (+37,7%) e África com R$ 135,2 milhões (+51,9%).

Compras não presenciais

O uso dos meios eletrônicos de pagamento pela internet e outros canais remotos, como aplicativos e carteiras digitais, movimentou R$ 225,3 bilhões, com crescimento de 18,4% no período. O destaque foi para o cartão de débito, que tem registrado crescimento acima da média nos últimos anos. A modalidade continua ganhando cada vez mais espaço nas transações online, com aumento de 19,6% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado. Se avaliado o crescimento em relação ao período pré-pandemia, o uso do débito em compras não presenciais subiu 454,7%, enquanto o do cartão de crédito cresceu 208,5%.

Petshop e aviação em alta

No primeiro trimestre de 2024, o segmento do varejo que registrou maior crescimento em valor transacionado com cartões foi o de petshops (+28,4%). Em segundo lugar aparece o setor alimentício, com alta de 19,4%, seguido por autopeças e afins, com +14,3%. Bares e restaurantes registraram crescimento de +11,2%, móveis e construção, +10,3%, e eletrônicos e eletrodomésticos, +9,7%.

Em relação aos setores de serviços, quem lidera o crescimento de valor transacionado com cartões é setor de companhias áreas, com +28,5%. Cultura e esportes aparecem em segundo lugar, com crescimento de 17,8%, seguidos por serviços médicos (+14,9%), turismo (+13%), serviços financeiros (+8,3%) e profissionais liberais (+5,5%).