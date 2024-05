Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Agência Brasil

Ministro da Fazenda, Fernando HaddadAgência Brasil

Publicado 20/05/2024 10:41

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma reunião em São Paulo, com representantes da CervBrasil, na manhã desta segunda-feira, 20. O ministro retorna a Brasília ainda nesta manhã, já que participará de anúncio referente ao setor do aço com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no período da tarde.

A reunião para anúncio para a indústria do aço está marcada para às 15h (de Brasília), em evento no Palácio do Planalto.

Na última semana, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, havia afirmado ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que haveria um anúncio de investimento na área siderúrgica nesta semana.

Haddad esteve em São Paulo pela manhã para reunião com a CervBrasil. A agenda foi divulgada após o início do compromisso, marcado para às 8h.

Além de Haddad, participaram da reunião o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy.

Eles receberam o diretor geral da CervBrasil, Paulo de Tarso Petroni, o presidente da Heineken Brasil, Mauricio Giamerallo, o vice-presidente da Heineken Brasil, Mauro Homem de Mello, e o presidente do grupo Petrópolis, Walter Faria.