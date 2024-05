Evento reunirá profissionais do setor automotivo - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 21/05/2024 14:15

A OLX promove pela primeira vez no Rio de Janeiro a edição do Conecta Autos na Estrada, evento especializado nas tendências, tecnologias e boas práticas do setor automotivo. O encontro acontece nesta quarta-feira, 22, a partir das 14h no Riale Brisa Barra Hotel. A entrada é gratuita, mediante cadastro prévio no site.



O evento tem o objetivo de levar ao público conteúdos exclusivos e regionais por meio de painéis e sessões práticas com especialistas do Grupo OLX e palestrantes convidados.



“O Conecta Autos na Estrada no Rio de Janeiro proporcionará aos profissionais do setor automotivo uma experiência única em termos de conteúdo, networking e de inspiração pautada por dados, tendências e histórias locais", comenta Flávio Passos, VP de Negócios do Grupo OLX.



Para falar de dados, jornada de compra e cases de sucesso durante o evento, sobem ao palco Dilson Motta (Diretor Executivo da Fenauto), Ronaldo Generato (Head Comercial Autos Grupo OLX), Caio Matias (Diretor de Negócios no Grupo OLX), André Jofer, Gerente Comercial Autos Grupo OLX, e Pedro Macieira, Consultor de Vendas Digitais do Grupo AGO.



O evento tem apoio institucional da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) e apoio regional da Associação dos Comerciantes da Estrada Intendente Magalhães e Adjacências (Aceima).