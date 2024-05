Série de 11 episódios mostra como o candidato pode se destacar nos processos seletivos - Reprodução

Publicado 21/05/2024 13:20

O site de empregos Infojobs e o grupo varejista Carrefour firmaram uma parceria que vai além das mais de 3 mil vagas abertas no jobsite, por onde a empresa de varejo já faz suas contratações. O lançamento de uma série gratuita com 11 episódios ensina o passo a passo ideal para se destacar nos processos seletivos.



A união das duas empresas para a criação da série, chamada de “Trilha do sucesso profissional: do CV à contratação” tem o propósito de fornecer uma perspectiva mais especializada e acessível sobre o funcionamento de cada uma das etapas da contratação.



Para isso, em cada aula um tema diferente é abordado, como as expectativas e estratégias dos recrutadores, entrevistas de emprego, oportunidades profissionais e segredos para chegar à admissão, a série promete ser uma fonte de apoio profissional e suporte às dúvidas e incertezas das pessoas candidatas no momento da busca e conquista de um novo emprego.



Ao longo dos vídeos as equipes especialistas em carreira e recursos humanos das duas empresas se integram para compartilhar seus conhecimentos em pílulas de, em média, dez minutos. A série pode ser encontrada no Youtube do Infojobs e estará disponível a partir desta terça-feira, 21.

O site, que tem mais de 54 milhões de currículos cadastrados e mais de 35 mil empresas contratando através da plataforma, entre elas o Grupo Carrefour, abrange em sua trilha de vídeos os conhecimentos necessários para todas as áreas profissionais e cargos, ensinando a adaptar suas vivências, experiências e metas às oportunidades.