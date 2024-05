Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 20/05/2024 16:29

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.524 mil oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas vagas para as áreas administrativa, de vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 1.527 são de estágio e 543 destinadas a Jovem Aprendiz.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 119 vagas. São 67 vagas para Jovem Aprendiz e 52 para Estágio - Ensino Médio e Superior. Oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Telemarketing, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Setrab

Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.420 oportunidades com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Os maiores salários, de até R$ 5.640, são oferecidos, na Região Metropolitana, para coordenador de contabilidade, no bairro da Barra da Tijuca, que requer dos candidatos nível médio completo e experiência. Na mesma região, as funções com maior número de vagas abertas são as de cozinheiro de restaurante (52) e de motorista entregador (50), com exigência de ensino fundamental completo, com ensino médio completo, para bairros da zona Sul. Os salários podem chegar a R$ 4.236.



Também estão disponíveis boas oportunidades para analista de RH, gerente comercial, motorista de caminhão betoneira e motorista de ônibus urbano, com salários de até R$ 4.200. Para quem não tem experiência, existem vagas para motofretista (32), motorista entregador (38), vendedor de comércio (vagas), com salários de até dois mínimos (R$ 2.824)). A região Metropolitana dispõe, ainda, de 354 vagas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que chegam a R$ 2.824 para assistente de pintor de obras, ajudante de cozinha, mecânico eletricista, entre outros.



Na região Serrana, a grande maioria das 215 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a 2.824), para funções como as de ajudante de obras, copeiro e consultor de vendas, todos no bairro de Várzeas. Há vagas também para auxiliar de linhas de produção, sem exigência de experiência anterior e escolaridade.



No Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 47 oportunidades, tais como acompanhante de idosos, eletricista, padeiro, veterinário, entre outros. Existe, ainda, boas oportunidades para farmacêutico, em Valença, motorista de caminhão e pintor industrial, ambos em Volta Redonda, com salários de até R$ 5.648.

O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site trabalho.rj.gov.br

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 1.767 novas vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência.

São 1.314 vagas para trabalhadores em geral e 453 vagas são destinadas a pessoas com deficiência. Entre os destaques da semana, oportunidades para o setor industrial, como 10 vagas para técnico em química, 60 oportunidades para operador industrial em Jacarepaguá, com a exigência apenas do Ensino Médio completo e seis meses de experiência. Além delas, oportunidades para eletricista industrial, mecânico industrial e eletricista de frota.



Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, em diversas atividades. Há vagas para borracheiro, instalador fotovoltaico, motorista entregador, operador de empilhadeira, gerente de clínica odontológica (para trabalhadores com ensino superior), auxiliar de limpeza (100 vagas para PCDs) e enfermeiro (para pessoas com deficiência pós-graduadas), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE

Instituto Rede Incluir

A iniciativa promovida pelo Instituto Rede Incluir oferece 250 vagas de emprego em Niterói. As oportunidades são para auxiliar administrativo, técnico em enfermagem, técnico de informática, motorista, assistente administrativo, enfermeiro, técnico de farmácia, copeiro, jardineiro, vigia, telefonista, auxiliar de farmácia, cozinheiro, eletricista, pedreiro, motorista, primeiro emprego e muito mais.

Além de PCDs o “Circuito Dia D” em Niterói também busca à inserção para trabalhadores reabilitados do INSS. Para participar, os interessados devem ir até a feira de emprego para pessoa com deficiência e reabilitados do INSS, que será realizada no Caminho Niemeyer, Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº, Centro, no dia 23 de maio, das 9h às 16h.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 823 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (109), ciências contábeis (38) e economia (5). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 56 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 85 no total e também 4 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 121 vagas. Sendo técnico em administração (41) e mecânica (7). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 17 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1) e ensino médio (15).

Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1072 oportunidades de estágio, sendo que 652 para Ensino Superior e 420 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz.

Em Barra Mansa, são 41 vagas divididas entre as áreas de Administração (27), Construção Civil (2), Educação (3), Engenharia de Produção (4), Produção Mecânica (1) e Saúde (4).

Em Campos, são 25 vagas nos setores de Administração (5), Contabilidade (3), Educação (1), Farmácia (2), Direito (2), Licenciatura (7), Nutrição (1), Psicologia (1), Saúde (2) e Serviço Social (1). Já em Duque de Caxias, são 10 oportunidades em Administração (8) e Direito (2).

Em Macaé, há 26 oportunidades nas áreas de Administração (13), Arquitetura e Urbanismo (2), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Design (1), Educação (2), Marketing (2), Saúde (2) e Transportes (1).

Em Niterói, são 65 vagas nos setores de Administração (30), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Direito (5), Educação (12), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia de Produção (1), Estética (1), Informática (3), Marketing (2), Moda (1) e Nutrição (1).

Em Nova Friburgo, há duas oportunidades em Administração (1) e Informática (1). Já em Nova Iguaçu, são 29 vagas nas áreas de Administração (9), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (6), Construção Civil (2), Contabilidade (2), Design (3), Direito (1), Educação (2), Engenharia Ambiental (1) e Química (1).

Em Resende, são 11 vagas nas áreas de Administração (3), Biologia (1), Comunicação (1), Construção Civil (2), Direito (2), Informática (1) e Produção Mecânica (1).

No Rio de Janeiro, são 434 oportunidades em Administração (165), Alimentos (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Arquivologia (10), Artes (3), Biblioteconomia (2), Comunicação (22), Construção Civil (13), Contabilidade (26), Design (6), Direito (64), Economia (2), Educação (32), Elétrica-Eletrônica (2), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (1), Esportes (7), Gastronomia (6), Indústria (1), Informática (22), Letras (1), Marketing (15), Meio Ambiente (3), Museologia (2), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Saúde (16) e Turismo (2).

Em Três Rios, há apenas uma oportunidade em Construção Civil (1). Já em Petrópolis, são 8 oportunidades nas áreas de Administração (5), Biologia (2) e Produção Mecânica (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 420 vagas.

Em Barra Mansa, há uma vaga para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e três para Técnico em Mecânica. Já em Campos, são duas vagas para Ensino Médio.

Em Duque de Caxias, são quatro oportunidades para Aprendiz, três vagas para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e duas para Técnico em Mecânica.

Em Macaé, há 38 vagas para Aprendiz, 13 vagas para Ensino Médio, uma vaga para Técnico em Administração e duas vagas para Técnico em Saúde. Já em Niterói, são 14 vagas para Aprendiz, nove para Ensino Médio, duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Indústria e cinco para Técnico em Saúde.

Em Nova Friburgo, há uma vaga para Aprendiz e duas para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, são 12 vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Em Petrópolis, são nove vagas para Aprendiz, seis para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica.

Em Resende, há sete vagas para Aprendiz, 15 para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica. Já em Três Rios, são quatro oportunidade para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 133 vagas para Aprendiz, 72 vagas para Ensino Médio, sete vagas para Técnico em Administração, duas vagas para Técnico em Construção Civil, dez vagas para Técnico em Elétrica-Eletrônica, seis vagas para Técnico em Indústria, duas vagas para Técnico em Informática, seis vagas para Técnico em Mecânica, quatro vagas para Técnico em Saúde e uma vaga para Técnico em Segurança.