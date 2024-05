Levantamento do Ifec RJ mostra força da economia fluminense - Internet/Reprodução

Publicado 22/05/2024 13:16

Análise feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com base no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC), de março de 2024, revela que a economia do Estado registrou crescimento, agora de 0,42% em relação a fevereiro na série livre de efeitos sazonais, enquanto o dado nacional caiu 0,34%.

O desempenho foi positivo na comparação interanual, apresentando crescimento de 3,20% frente a março de 2023. De acordo com o IFec RJ, o índice no estado acumula variação de 4,83% em 2024 e de 4,79% nos últimos 12 meses, mais que o dobro observado no País.

“Para manter o crescimento e, no caso do Brasil, retomar a tendência positiva precisamos dos juros baixos, que ainda estão em níveis bem restritivos”, concluiu o diretor-executivo do IFec RJ, João Gomes.