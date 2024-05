Haddad disse que publicação de decreto mudando meta de inflação não tem data para ser publicado - Agência Brasil

Publicado 22/05/2024 14:17

Brasília - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou nesta quarta-feira, 22, que o governo conseguiu colocar a inflação dentro da banda no ano passado. Ele disse ainda que a equipe econômica promoveu mudanças no regime de meta de inflação para ancorar melhor as expectativas. A declaração foi dada durante audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Apesar de ter anunciado em junho do ano passado que publicaria o decreto alterando o regime de meta de inflação anual para o modelo de meta contínua a partir de 2025, isso não foi feito até o momento. O ministro disse que a Fazenda não trabalha com prazo para publicação deste decreto. Caso a nova regulamentação da meta contínua não seja publicada até o fim de junho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) precisará definir na reunião do próximo mês a meta de inflação anual para 2027.

Durante a audiência, o ministro reconheceu que há desafio global para a inflação, mas disse não fugir à responsabilidade.

Ele também elogiou os trabalhos conduzidos pelo Banco Central. "O BC fez um trabalho melhor do que ele próprio considera, porque a inflação de 2022 seria maior do que 8%", disse.

Haddad também repetiu que, se for levado em consideração o trabalho feito pelas autoridades monetária e fiscal, o Brasil poderá ter trajetória "ainda melhor" sem abdicar do controle das contas públicas e cumprimento das metas fiscais.