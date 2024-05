Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - AFP

Publicado 24/05/2024 18:46

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terminou há pouco o último compromisso da agenda pública: uma entrevista ao jornal francês Le Monde no gabinete da pasta em São Paulo. Antes, ele teve ao longo do dia reuniões com executivos da indústria automotiva e da aviação civil.

Agora, Haddad é esperado no Teatro Gazeta, a poucos metros do gabinete na avenida Paulista, para um encontro com o deputado Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo. O evento, que também tem a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, como convidada, vai debater as mudanças climáticas.

No primeiro compromisso da agenda pública desta sexta-feira, Haddad recebeu pela manhã representantes da Anfavea, entidade das montadoras, numa reunião onde foram discutidos temas como o desempenho do setor, a reforma tributária e os impactos na indústria de veículos decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul.

Já à tarde, o ministro recebeu em seu gabinete o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier. O cenário da política de aviação civil no Brasil foi a pauta do encontro.