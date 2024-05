A unidade de Porto Real produz veículos da marca Peugeot - Divulgação

Publicado 28/05/2024 16:45

O Grupo automotivo Stellantis anunciou nesta segunda-feira, 27, um investimento de R$ 5,5 bilhões no Rio de Janeiro. Com os incentivos oferecidos pelo governo do Estado, a empresa ampliará a sua atividade em Porto Real, no Médio Paraíba, e vai produzir seu novo modelo, o Basalt.



A empresa opera no Rio de Janeiro desde 2001 e gera cerca de 1,7 mil empregos diretos na planta do Médio Paraíba, onde fabrica veículos das marcas Peugeot e Citroën.

"Esse investimento é reflexo da recuperação da economia e da credibilidade do Estado do Rio, o que significa novos negócios e, consequentemente, mais emprego e renda para os cidadãos fluminenses. Tudo isso só está sendo possível por conta de uma política séria de desenvolvimento e pela união de esforços de todos os setores", afirmou o governador Cláudio Castro.



O presidente do grupo para a América do Sul, Emanuele Cappellano, destacou que 60 novos integrantes do programa Jovem Aprendiz, da rede estadual de ensino, vão trabalhar na empresa.



Cluster automotivo



O Cluster Automotivo do Médio Paraíba, apoiado pela Firjan, é formado por 23 empresas, instaladas em Resende, Porto Real e Itatiaia. São fábricas de países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Itália e França. O cluster gera mais de 15 mil empregos diretos na área industrial: automotiva, borracha e sistemista.