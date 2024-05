Lojistas projetam um gasto médio de R$ 180 para a compra de presente para o Dia dos Namorados - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 28/05/2024 16:05

O comércio da cidade do Rio de Janeiro estima um crescimento de 4% nas vendas no Dia dos Namorados em relação ao ano passado, a terceira maior data comemorativa do setor depois do Natal e do Dia das Mães. É o que mostra a pesquisa Expectativa de Vendas para o Dia dos Namorados, realizada entre os dias 20 e 25 pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu cerca de 250 lojistas.

Agasalhos, roupas esportivas, calçados (tênis), bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfumes, lingerie, smartphone, produtos de beleza e flores devem ser os produtos mais vendidos no Dia dos Namorados.

Os lojistas também estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser de cerca de R$ 180,00 — o mesmo do ano passado — e que os clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido do cartão de débito, Pix, crediário e dinheiro.

Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, disse que, mesmo com essa expectativa de crescimento, para estimular os consumidores, os lojistas criaram uma série de ações, entre elas promoção, facilidades de pagamento e desconto no total das compras.

Em relação as vendas conforme a localização dos estabelecimentos comerciais, as lojas da Zona Norte (+29%) serão as que mais venderão, seguidas da Zona Centro (+27%), Sul (+23%) e Zona Oeste (+21%).