Aumento da demanda eleva o índice de confiança dos comerciantesPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 28/05/2024 17:50

Após queda de março para abril, a confiança dos empresários do comércio voltou a subir em maio. O índice geral que estava em 111 pontos em abril subiu para 115, ultrapassando o patamar de março (114,3 pontos) de acordo com levantamento feito pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 509 entrevistados na Região Metropolitana do Rio, entre os dias 2 e 6.

Os indicadores de situação presente e situação futura também apresentaram alta em relação ao mês anterior. A situação presente que vinha de queda desde fevereiro apresentou elevação e ficou em 99 pontos. Os destaques foram os negócios (98,8 pontos) e a demanda (100,4).

A situação futura subiu de 121,6 pontos, em abril, para 125,7 agora em maio. Assim como a situação presente, os destaques também foram os negócios, com 137,2 pontos, e a demanda, com 134,1. Na sondagem anterior, os negócios registraram 132,9 pontos e a demanda, 128,2.