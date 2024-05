Atendimentos no mutirão da agência de Nova Iguaçu devem ser agendados no site do INSS - INSS/Divulgação

Atendimentos no mutirão da agência de Nova Iguaçu devem ser agendados no site do INSSINSS/Divulgação

Publicado 29/05/2024 17:48

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fará na sexta-feira, 31, um mutirão com 500 vagas para atendimentos de diversos serviços previdenciários. A ação ocorrerá das 7 às 13 horas, na Agência da Previdência Social (APS) em Nova Iguaçu, que na Rua Estados Unidos, 300.

Para agendar atendimento, o segurado pode entrar em contato com a Central 135, ou acessar o portal Meu INSS , seja pelo site ou aplicativo. As atividades fazem parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS). Os segurados poderão aproveitar para dar entrada em requerimento de benefícios e ter esclarecimento de dúvidas sobre análise de demandas previdenciárias.

PrevMóvel em Nova Iguaçu

Também na sexta-feira, das 9 às 13 horas, o INSS fará atendimentos por meio do PrevMóvel em Nova Iguaçu. Nesse caso, os serviços serão feitos por ordem de chegada, sem necessidade de atendimento pela Central 135 ou aplicativo Meu INSS.

Nesta ação, servidores do INSS poderão tirar dúvidas sobre os documentos para efetivação de direitos e emissão de extratos de crédito e de consignação, fazer consultas ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e do instituto, além de simular condições para concessão de aposentadorias e outros serviços.

Durante a ação, será inaugurado um novo PrevMóvel para o estado do Rio de Janeiro. A atividade contará com a participação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.