Câmara dos Deputados - Divulgação: Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados Divulgação: Câmara dos Deputados

Publicado 29/05/2024 18:18

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28/5) um projeto que prevê a tributação, com alíquota de 20%, das compras on-line internacionais de até US$ 50. O fim da isenção da cobrança do Imposto de Importação é um pleito da Firjan para fortalecer a indústria nacional e manter milhares de empregos em diversos setores da economia.

Para a federação, a alíquota de 20% aprovada na Câmara ainda é insuficiente para a competitividade da indústria nacional, principalmente das micro e pequenas. Ela não evita a concorrência desleal visto que o percentual de alíquota aprovada é menor do que o imposto pago pelas empresas que produzem no Brasil.

A medida ainda deve ser analisada pelo Senado Federal. A previsão é que a votação seja realizada na próxima terça-feira (4/06).