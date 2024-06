Flavia da Conceição e Marcus Pizza no Beto Carrero - Reprodução/arquivo pessoal

Publicado 02/06/2024 05:00 | Atualizado 02/06/2024 07:25

O mês de julho está se aproximando e muita gente tem a possibilidade de tirar alguns dias de folga, as famosas "férias do meio do ano". O brasileiro já incorporou o hábito de viajar a lazer para aproveitar o recesso escolar, fazendo da temporada um dos períodos de maior movimentação do setor de turismo no País. Mesmo sendo uma tradição, os custos geralmente acabam se tornando um obstáculo para muitas famílias. Pensando nisso, O DIA separou algumas dicas de como se organizar financeiramente e pacotes de viagens sem comprometer o orçamento.

Dados de empresas de viagem, como a Decolar, revelam aumento de 107% na procura por

pacotes de viagem para as férias de julho. Entre os destinos nacionais e internacionais, Recife e Santiago lideram a lista para a temporada. O Rio de Janeiro ocupa a sexta posição.

Um outro levantamento, feito pela plataforma digital de viagens Booking.com, também mostra que as famílias brasileiras estão a todo vapor na preparação das malas e preocupadas com outros quesitos, como "boas praias, culinária local saborosa e experiências culturais".

Segundo a empresa, as pesquisas por acomodação já registam alta de 7% em relação ao mesmo período de 2023. No Brasil, os destinos econômicos estão em ascensão, com 60% das famílias analisando a relação custo-benefício como fator decisivo no momento da escolha de onde passar as férias.

"O mesmo número planeja utilizar ferramentas de inteligência artificial como parte do planejamento, demonstrando o desejo de adotar novas práticas para agilizar a sua viagem. Além disso, conforto é prioridade para os brasileiros, com 88% das famílias indicando o ar-condicionado como a comodidade mais importante ao fazer uma reserva", aponta a plataforma.

Ainda de acordo com a pesquisa, os principais motivadores para viajar este ano são passar tempo de qualidade em conjunto e conhecer novos lugares. O entretenimento e a cultura pop também têm impacto na decisão das famílias. Cerca de 65% delas afirmam se sentirem inspiradas a viajar para experimentar novos sabores e comidas que viram em programas de TV ou em filmes.

Colecionando momentos

Apaixonados por viagens, os cariocas Flavia da Conceição Barbosa, de 50 anos, e Marcus Martins de Toledo Piza, de 62 anos, colecionam inúmeras aventuras. O casal já conheceu diversas cidades do estado do Rio como Paraty, Penedo, Sana, Areal, Rio Claro, Maricá, entre outras no interior fluminense.

Além de Ouro Preto (MG), Tiradentes (MG), Foz do Iguaçu (PR), Curitiba (PR), Santa Rita de Jacutinga (MG), Ilhabela (SP), Bananal (SP), Guarapari (ES), São Lourenço (MG) e Poços de Caldas (MG).

"Eu e meu marido amamos viajar e, sempre que possível, partimos para conhecer novos lugares. Tanto pelas proximidades, nas viagens 'bate e volta', como para as mais longas", conta Flavia.

Nas férias de julho, o casal já decidiu os destinos. Dessa vez, serão duas viagens. Na primeira, eles farão uma visita ao parque de diversões Beto Carrero World, em Santa Catarina. Já a segunda, será em Nova Friburgo, na Região Serrana.

"Estamos retornando ao Beto Carrero, pois nos apaixonamos pelo parque, tudo muito organizado e limpo. Estivemos lá em 2017", relembra a contadora. Ela ainda aponta que sempre procura a mesma agência de turismo. "Tem roteiros ótimos, suporte imediato e excelente custo-benefício".

Marcus Martins explica que gosta de eternizar os momentos felizes por meio da fotografia. Sempre com uma câmera profissional na mão, ele tira em média 600 fotos e monta álbuns com os melhores clicks.

"Não tem prazer melhor do que eternizar momentos felizes. A fotografia possibilita esse recurso. Tiro em média, por cada passeio, 400 a 600 fotos. Seleciono em torno de 20 para montar alguns álbuns", conta.

Eles ainda se reúnem para ver os registros feitos durante os passeios: "Logo após cada viagem, temos o hábito de rever todas as fotos e aproveito para fazer críticas e melhorar o desempenho".

"Damos muita importância a esses registros. Cada vez que vemos, descobrimos detalhes que não observamos na hora. Logo, ver fotos depois de cada passeio é como se fosse um novo evento", acrescenta o supervisor de tecnologia.

Dicas para viajar gastando pouco

Desde a organização dos documentos necessários, como passaportes e vistos, até a preparação financeira, cada etapa é importante para uma viagem. Além de escolher o destino e planejar o roteiro, é fundamental dedicar tempo para realizar tarefas "burocráticas" — como compra de passagens e reservas de hospedagem.

Planejar com antecedência contribui para evitar imprevistos e aproveitar ao máximo a experiência, eis a regra. Pensando nisso, O DIA preparou um passo a passo para ajudar quem quer viajar sem comprometer o orçamento.

- Reserve a hospedagem com antecedência: A hospedagem é o ponto principal para fazer uma viagem barata. Reservar o hotel com antecedência é uma ótima maneira de garantir as tarifas mais em conta.



É necessário considerar tudo o que está incluso nas diárias ao analisar qual o melhor custo-benefício. Isso porque a diferença entre um hotel que oferece café da manhã, por exemplo, pode ser pequena para outro que não tem nenhuma alimentação inclusa.



Para quem opta viajar de carro, é importante verificar se o estacionamento é gratuito, pois esse gasto encarece a viagem. Hoje em dia, não dá para ficar sem wi-fi, mas ter que pagar por ele vai deixar sua viagem bem cara. Então, lembre-se sempre de verificar se esse serviço está incluso na sua hospedagem.



- Pesquise locais para comer fora de pontos turísticos: A alimentação também representa um gasto significativo no orçamento de uma viagem em família, porque a conta do restaurante pode ficar salgada. Escolher hotéis que já tenham café da manhã é a melhor forma de economizar dinheiro e ter praticidade na primeira refeição do dia.



Outra dica é usar aplicativos para encontrar restaurantes gostosos e baratos, que possuem avaliações e sugestões de outros usuários. Converse com os moradores locais e peça dicas de onde comer bem gastando pouco. Escolher o prato do dia é uma ótima forma de economizar.

- Passeios gratuitos: Todo lugar tem passeios de graça. Por exemplo, ao invés de pagar por um "city tour", que pode ser bem caro, visite as atrações turísticas sem precisar contratar um guia. Museus costumam oferecer entradas gratuitas em alguns dias da semana.



Outro jeito de gastar menos com passeios é comprar pela internet, onde provavelmente conseguirá bons descontos nas entradas.

- Estabeleça um limite de gastos diários: Para o orçamento da viagem não fugir do controle, a última dica é determinar um teto de gastos diários. Caso um dia as despesas fiquem acima da meta estipulada, no outro dia o ideal é tentar fazer a compensação para não acabar as férias com a conta no vermelho.



- Pacotes de viagens: Uma boa alternativa para economizar são pacotes de viagem, uma modalidade oferecida pelas agências de turismo que inclui passagem, hospedagem e até traslados e passeios no seu destino.

O segredo é que as companhias aéreas oferecem uma tarifa especial às agências de viagem montarem os pacotes, chamada "tarifa operadora". Esse valor pode tornar os pacotes muito interessantes.



Além disso, as agências conseguem preços melhores com os hotéis por meio de negociações por volume. A lógica é a mesma do porquê as grandes redes de supermercados conseguem preços melhores de seus fornecedores: eles ganham por escala.

- Escolha destinos dentro do Brasil: Com o dólar acima de RS 5, o melhor jeito de economizar para viajar nas férias de julho com a família é escolher destinos dentro do Brasil. Assim, não o turista não precisa se preocupar com o câmbio, porque gastará em reais, além de fortalecer o mercado de turismo e economia do próprio país.

A alta demanda para o período faz com que a disponibilidade nos melhores voos, hotéis e passeios esgotem rapidamente. Além do preço, que tende a ficar maior ao passo que as férias se aproximam. A antecedência é importante para conseguir um bom custo-benefício.

Pacotes de viagens e promoções são a melhor opção para quem quer se divertir sem comprometer o orçamento, principalmente quando a família conta com um ou mais filhos. Crianças com até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade podem viajar de ônibus gratuitamente no colo de um dos responsáveis. A emissão da passagem, porém, é obrigatória.

Em voos nacionais, crianças com até 2 anos, não pagam passagem de avião, podendo viajar sem custo, contanto que não ocupem um assento. Já nas viagens internacionais, os pequenos costumam ser cobrados 10% do valor da passagem, quando o bilhete é da classe econômica.

Caso a escolha seja viajar sem contratar pacotes de viagens, é possível realizar a reserva da hospedagem pela internet. Existem muitos sites especializados em buscar os melhores preços de passagens, hotéis e aluguéis de carro. Não faltam opções para todos os públicos. Além disso, vale a pena buscar em diferentes plataformas para comparar valores e encontrar as melhores ofertas

Algumas opções são:

Trivago : não é específico para reservas de hospedagem. É uma plataforma que serve como mecanismo de busca. Justamente por isso é uma boa opção para encontrar uma seleção interessante de hotéis e similares.

Booking : com diversas opções de hotéis e outras possibilidades de acomodação, a plataformaa apresenta desde locais luxuosos até hospedagem com quartos compartilhados.

Hotéis.com : é um site de reservas muito utilizado no Brasil e em outros países do mundo. Na plataforma, é possível encontrar desde opções econômicas até os hotéis cinco estrelas.

Hotel Urbano : o serviço oferece pacotes de viagem, passagens, hospedagens e aluguéis de carros. Uma de suas especialidades é a reserva de acomodações de todos os tipos e para diferentes públicos.

Tripadvisor : serviço de opiniões e recomendações. Os viajantes podem deixar suas impressões sobre locais visitados e serviços. Além disso, oferece venda de pacotes de viagem e reservas.

Dicas de passeios

Há mais de 15 anos no mercado de turismo, a agência de viagem Geotrilha RJ promove passeios semanalmente. Segundo o grupo, saem entre dois a três ônibus toda semana para destinos diferentes. Para as férias do meio do ano, a agência já preparou pacotes com várias opções de passeios divertidos e promoções. O destaque são as viagens de "bate e volta", para aproveitar mais lugares e gastar menos.

"Estamos otimistas para o mês de julho, nossa agência apostou nos passeios bate e volta para o mês de férias, oferecendo diversas excursões com valores acessíveis para toda família, aumentando a procura em relação ao mesmo período do ano anterior, possibilitando os clientes passearem durante todo o mês de férias, gastando muito menos", Fabricio Buzulin, gestor de turismo da agência.

Pacotes:

- Parque Ecológico Cão Sentado, na Praça do Suspiro, no centro de Nova Friburgo, na Região Serrana. O passeio com data para o dia 14 de julho é recomendado para toda a família e está com o valor promocional de R$179,90 nos pagamentos via à vista em dinheiro, depósito bancário ou via Pix, 2x de R$ 90 por transferência Pix ou R$ 190 no cartão de crédito.

Crianças com até 5 anos, 11 meses não pagam. O pacote inclui transporte de van ou micro-ônibus, trilha leve de aproximadamente 40 minutos, acompanhamento de guias de turismo credenciados, parada para lanche e chegada na Praça do Suspiro (não inclui valor da entrada R$ 10).

- Visconde de Mauá - Maringá e Penedo. A viagem com data para o dia 13 de julho, inclui três passeios por R$179,90 em 2x sem juros no cartão, com transporte, água distribuída no ônibus, city tour em Visconde de Mauá, além de city tour em Maringá, Penedo e o acompanhamento de um guia de turismo.

- Parque Beto Carrero World, em Santa Catarina, entre os dias 18 a 21 de julho. O passeio possui vagas limitadas saindo por R$ 1.400 divido em 7x por pagamento via Pix. Para casais, o valor do pacote é de R$ 2.650. Ele inclui o transporte, quartos, café da manhã no hotel, dois dias no parque de diversões, mas não cobre despesas com alimentação. Crianças com até 5 anos, 11 meses não pagam.



- City tour em Friburgo, com festa julina na Fazenda das Flores no dia 27 de julho. No pagamento à vista, o pacote sai por R$ 169, valor que também pode ser parcelado em 4x de R$ 45 no Pix ou pagamento realizado no cartão por R$ 175. O passeio inclui o transporte, ida a Praça do Suspiro, ingresso para a festa julina, Ticket para bebida e caldo. No local, será possível encontrar atrações de música ao vivo, quadrilha, fogueira, brinquedos e algodão doce.

Para mais informações sobre os pacotes de viagens e reservas é possível entrar em contato com a Geotrilha RJ pelo telefone (21)4104-1326 ou (21) 99036-4893, além do link do WhatsApp ou página no Instagram

A Decolar, empresa de viagens na América Latina, também oferece pacotes de viagens com promoções e descontos.

"O cliente pode economizar até 35% em relação à compra dos produtos individualmente e ainda pode montar do seu jeito, entre as opções de voo, hotel e demais produtos e serviços", diz Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destino da empresa.

Entre os pacotes nacionais indicados para as férias de julho, estão:



- Porto de Galinhas (PE): pacote de seis noites (1 a 7 de julho) saindo do Rio, a partir de R$ 2.593 por pessoa. Inclui: passagens aéreas (ida e volta) e hospedagem no Marupiara Resort com café da manhã.



- Porto Seguro (BA): pacote de quatro noites (16 a 20 de julho) com embarque no Rio, a partir de R$ 2.611 por pessoa. Inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Ondas Praia Resort All Inclusive.

- Aquiraz (CE): pacote de seis noites (1 a 7 de julho) com embarque do Rio, a partir de R$ 2.360 por pessoa. Inclui: passagem aérea (ida e volta), veículo exclusivo (aeroporto, hotel, aeroporto), hospedagem no Pousada Ceará com café da manhã.



- Paraty (RJ): o pacote inclui hospedagem de quatro noites (4 e 8 de julho) na Pousada Quatro Estações Paraty com café da manhã, a partir de R$ 864. Também tem a opção de hospedagem de quatro noites (4 e 8 de julho) na Pousada Praia do Jabaquara com café da manhã, a partir de R$ 1.004.



- Petrópolis (RJ): inclui hospedagem de 4 noites (19 e 23 de julho) no Wood House com café da manhã, a partir de R$ 1.030. Além de outro pacote com hospedagem de 4 noites (19 e 23 de julho) na Pousada Chalé da Montanha com café da manhã, a partir de R$ 1.256.

As opções para destinos internacionais estão:

- Buenos Aires: pacote de cinco noites (6 a 11 de julho) com embarque do Rio de Janeiro, a partir de R$ 2.428 por pessoa. Inclui: passagem aérea (ida e volta) e hospedagem no Savoy Hotel com café da manhã.



- Orlando (Estados Unidos): pacote de 10 noites (22 e 30 de julho) com saída do Rio de Janeiro, a partir de R$ 6.516 por pessoa. Inclui: passagem aéreas (ida e volta), hospedagem no Comfort Inn International com café da manhã, veículo exclusivo (aeroporto, hotel, aeroporto), seguro-viagem e ingresso para Kennedy Space Center.

Já a operadora CVC está com o seu sistema de vendas abastecido com mais de 15 mil assentos, em mais de 100 rotas nacionais e internacionais. Segundo a empresa, grande parte desta oferta (cerca de 60%) está direcionada para o Nordeste, rumo aos destinos como Fortaleza, Ilhéus, Maceió, Natal, Porto Seguro, Recife e Salvador, com saídas das principais bases emissoras do País.

Já no internacional (cerca de 40%), os destinos mais procurados são Estados Unidos e, principalmente, América do Sul. Santiago, no Chile, e Bariloche, na Argentina, são os destinos mais procurados.

"A CVC está com descontos de até 15% para o segundo passageiro, segundo passageiro grátis para os circuitos europeus, criança grátis no aéreo e no terrestre para o Caribe", explica a empresa por meio de nota.

Entre os pacotes de viagens da CVC com saídas do Rio de Janeiro, estão:

- Balneário Camboriú (SC), com seis dias de viagem e saída no dia 9 de julho. O pacote inclui a passagem aérea de ida e volta, mais cinco diárias de hospedagem com café da manhã, além de um ingresso ao parque Beto Carrero. O preço é de R$ 1.980 por pessoa, tendo o segundo passageiro 30% de desconto.



- Fortaleza, com oitos dias de viagem e saída no dia 14 de julho. O pacote inclui a passagem aérea de ida e volta, mais sete diárias de hospedagem em sistema all inclusive — todos os gastos típicos de um hotel incluído. O valor gira em torno de R$ 6.275 por pessoa, tendo o segundo passageiro tem 30% de desconto.



- Maceió, com sete dias de viagem e saída no dia 27 de julho. O pacote inclui a passagem aérea de ida e volta, mais seis diárias de hospedagem com café da manhã. O preço está a partir de R$ 2.763 por pessoa, tendo o segundo passageiro 30% de desconto.