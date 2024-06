Carlos Fávaro defendeu tratamento especial para os agricultores gaúchos - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 01/06/2024 21:19

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que trabalha para que o Plano Safra fique acima de R$ 500 bilhões e defendeu que traga medidas excepcionais para o Rio Grande do Sul. Referiu-se, sobretudo a garantir uma cobertura de seguros maior para os produtores do estado.

"Eu defendo que todos os produtores gaúchos estejam cobertos em 100%, e por isso precisam de mais recursos para subvenção ao prêmio, porque a seguradora sozinha não vai tomar o risco. Então, a presença do Estado é essencial", afirmou, em uma entrevista à CNN Brasil veiculada neste sábado, 1.

Fávaro relatou que trata com a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre incrementos nos recursos. Para o seguro rural, por exemplo, ele defendeu um aumento no montante disponível, de R$ 1 bilhão ao ano para algo entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões.

"O ministro Haddad está convencido disso. Desde o ano passado ele está convencido, mas o Orçamento não é um pé de pequi", disse Fávaro. O ministro também defendeu que os recursos de apoio à comercialização atinjam de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões.

Fávaro ainda relatou ter recebido uma sugestão da Comissão de Agricultura da Câmara para que o Rio Grande do Sul seja incluído no Plano de Recuperação de Pastagens Degradadas. Segundo ele, por meio desse plano tem sido possível captar recursos com juros de 1,5% a 2% ao ano, com hedge do governo para que os produtores tenham a dívida em reais, com até cinco anos de carência.