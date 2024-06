Foram recebidos 42.421.153 declarações, um aumento de 2,9% no total comparados a 2023 - Reprodução

Publicado 01/06/2024 11:55 | Atualizado 01/06/2024 12:03

A entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) terminou nesta sexta-feira (31) e foram recebidos 42.421.153 declarações — um aumento de 2,9% no total comparados a 2023. E o 1° lote de restituição começou a ser pago no mesmo dia do prazo final. A consulta pode ser feita tanto no site da Receita Federal como no aplicativo disponível para tablets e smartphones.

Veja o calendário completo:

- 1º lote: 31 de maio

- 2º lote: 28 de junho

- 3º lote: 31 de julho

- 4º lote: 30 de agosto

- 5º lote: 30 de setembro

Ordem de prioridade:

- Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos

- Contribuintes idosos com idade igual/superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave

- Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério

- Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix

- Demais contribuintes.

*Em caso de empate o critério utilizado será a data de entrega das declarações.

O valor da restituição é atualizado pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao do prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Uma vez encaminhado ao banco, o valor da restituição não sofrerá atualizações, independentemente da data em for recebida a restituição.

O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) informada na declaração do Imposto de Renda.