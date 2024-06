Junta Comercial do Rio de Janeiro apresentou os números referentes à abertura de novas empresas em maio - Divulgação

Publicado 04/06/2024 15:54

De janeiro a maio de 2024, 30.246 novas empresas foram abertas no Rio de Janeiro. Esse total foi alcançado após a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrar em maio 5.953 novos negócios em território fluminense — a segunda melhor marca de todos os tempos, nos cinco primeiros meses do ano, atrás apenas do número registrado em 2022: 30.710. No ano passado, neste mesmo período, foram registradas 28.655 aberturas de empreendimentos. Desde 2021, o total anual de novas empresas no Estado do Rio tem ultrapassado a marca de 72 mil.

Das 5.953 empresas abertas em maio, 5.354 são referentes a constituições. Também estão computadas 496 aberturas de filiais e 103 inscrições de transferências. Entre as principais atividades dos novos negócios estão: serviços de escritório e apoio administrativo (1.128), consultórios médicos (921) e comércio de artigos de vestuário e assessórios (776). Os municípios que mais abriram empresas nos cinco primeiros meses de 2024 foram o Rio de Janeiro, com 15.399, Niterói, com 2.083, Duque de Caxias, com 1.131, São Gonçalo, com 998, Nova Iguaçu, com 834, e Campos dos Goytacazes, com 716.