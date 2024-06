Cliente poderá antecipar parcelas de compras com desconto - Itaú/Divulgação

Publicado 06/06/2024 12:18

São Paulo - O Itaú Unibanco vai permitir aos clientes que parcelem direto na fatura do cartão de crédito compras feitas à vista. Além disso, eles poderão antecipar parcelas de compras futuras com desconto e também simular futuras compras. As novas funcionalidades serão levadas à base de clientes de forma gradual.

O parcelamento de compras feitas à vista tem chegado aos maiores bancos do País como uma alternativa para operações feitas em estabelecimentos que não aceitam parcelamentos longos.

Os bancos cobram juros sobre as parcelas, que podem ser aplicadas em cada compra individualmente. No Itaú, é possível parcelar as compras em até 24 vezes direto pelo aplicativo.

O Itaú afirma que a simulação de compra reduz o risco de que a operação seja recusada por falta de limite ou por questões de segurança.

"Dessa forma, além de controlar melhor as finanças, os clientes ainda podem conseguir outros benefícios e facilidades, como descontos e liberação do limite do cartão", diz em nota Felipe Piccoli, diretor de Cartões do Itaú.