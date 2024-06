Contribuinte pode emitir a guia de recolhimento do IPTU no site carioca.rio - Divulgação

Publicado 07/06/2024 11:15 | Atualizado 07/06/2024 11:36

Os moradores do Rio de Janeiro têm até esta sexta-feira, 7, para pagar a quinta cota do IPTU 2024. Além da possibilidade de serem emitidas pelo site carioca.rio , as guias também estão disponíveis no aplicativo do Carioca Digital. Com isso, os contribuintes podem quitar os valores pelo celular, de forma mais simples e segura. Para a comodidade dos cariocas, é possível baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas para serem pagas mensalmente, sem a necessidade de acessar o site todos os meses.