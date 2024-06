Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Vinicius Loures/Agência Câmara

Publicado 07/06/2024 17:01

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil tem insistido na tese de que é necessário encontrar fontes de financiamento para enfrentar a mudança climática. Esse foi, segundo ele, um dos temas de um seminário promovido pela Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Haddad esteve em Roma esta semana.

"Se não tiver uma fonte de financiamento para enfrentar a mudança climática, suponha que o que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteça em um país de mesmas dimensões. Como ele vai se recuperar?", indagou Haddad, durante uma entrevista coletiva na sede da pasta na Avenida Paulista, em São Paulo.

Outro tema do seminário foi o combate à fome. Segundo Haddad, a proposta desenvolvida pelo Brasil no âmbito do G20 está angariando cada vez mais apoio de diversos países.

Haddad acrescentou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o papa Francisco devem se encontrar na próxima reunião de cúpula do G7, na Itália, na semana que vem.