Serviços prestados às famílias cresceram 79,6% Reprodução / Internet

Publicado 12/06/2024 11:36

O volume de serviços prestados no Brasil ficou, em abril, 12,9% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020. Na comparação com o pico da série, de dezembro de 2022, está 0,7% abaixo.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, Rodrigo Lobo, disse que 66,9% das atividades de serviços cresceram em abril.

Considerando as grandes atividades do setor acompanhadas pelo instituto, os crescimentos foram de 79,6% nos serviços prestados às famílias, 56,3% em informação e comunicação, 66% em profissionais e administrativos, 72,7% em serviços de transporte e 71% em outros serviços.