Floricultura do Estado do Rio conta com 906 produtores - Divulgação/Emater-Rio

Publicado 12/06/2024 12:13 | Atualizado 12/06/2024 12:39

Para impulsionar o setor de floricultura, o programa Florescer, do Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, vai conceder aos produtores um empréstimo com juros de 2% ao ano. Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), para este ano, há uma expectativa de um aumento de 15% em relação a 2023 nas vendas, gerando um impacto positivo para a economia estadual.Desde o ano de 2020 até o momento, o Florescer ofereceu 129 contratos, gerando cerca de R$ 1.9 milhão em empréstimos. De acordo com dados da Emater-Rio de 2023, a floricultura do Estado do Rio conta com 906 produtores para uma área de produção com cerca de 1600 hectares. O faturamento global do setor, anualmente, é de R$ 516 milhões."Desenvolvida especialmente para o produtor de flores, a linha de crédito Florescer visa o desenvolvimento da cadeia produtiva de flores. Os produtores podem contar com esse apoio oferecido pela secretaria para impulsionar sua produção", afirma o Dr. Deodalto, secretário de Agricultura.O Estado do Rio se destaca na produção de flores de corte, principalmente para a Região Serrana, onde 406 produtores desenvolvem a atividade numa área de 298 hectares. Eles produzem 7 milhões de maços de flores por ano, com faturamento de R$ 61 milhões no período.O município de Bom Jardim, na Serra, é o principal produtor de rosas. Além de dispor de luminosidade e clima favorável ao cultivo, apresenta altitude em torno de 800 metros e uma temperatura de dois graus a mais, se comparado ao município de Nova Friburgo que é o maior produtor de flores.As flores mais buscadas nesta época do ano são as vermelhas, em destaque a rosa, seguida de orquídea, gérbera, astromélia e cravos vermelhos. Entre as flores de vaso, também bastante buscadas estão as orquídeas. De preço acessível e produção bem significativa, as mais populares e consideradas recorde em vendas são as do tipo Phalaenopsis.O produtor de flores de Nova Friburgo, Eduardo Lage, cultiva flores há 15 anos e aposta nesta data para alavancar suas vendas."A demanda na semana dos namorados aumenta consideravelmente. Geralmente, colhemos cerca de 600 mocas por semana, porém, neste período plantamos uma estufa a mais para obter mais 400 mocas e atender o mercado", explica o produtor.De acordo com Nazaré Dias, gerente setorial do Programa Florescer, obter o crédito viabiliza o crescimento da produção no setor."A linha de crédito Florescer vem investindo bastante na área da floricultura e é muito usada para novos investimentos e melhorias na produção", ressalta Nazaré.Para solicitar o empréstimo, é necessário entrar em contato com os escritórios locais da Emater-Rio ou pelo e-mail: agrofundo.rio@gmail.com