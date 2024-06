Haddad elogiou habilidade de Lula com números: 'Ele está muito familiarizado e habituado com esse debate' - Evaristo Sá / AFP

17/06/2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 17, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se "apropriou" dos números apresentados pela equipe econômica sobre a evolução de gastos federais com "bastante atenção", e abriu um espaço classificado como "importante" para a discussão do tema.

Após dar uma declaração no Planalto, Haddad falou com a imprensa brevemente ao voltar para a sede da Fazenda em Brasília. Segundo ele, para o encontro realizado mais cedo, a Casa Civil, o Planejamento e a Fazenda preparam vários gráficos para que Lula possa compreender a evolução das despesas, e o impacto dessa trajetória, a fim de que o presidente se familiarize com os dados e com uma "proposta de equacionamento dessas questões".

"Não é o primeiro orçamento que ele fecha, já está no décimo ano (de governo), ele está muito familiarizado e habituado com esse debate. Mas foi uma reunião muito produtiva, senti o presidente bastante mais senhor dos números, se apropriou dos números com bastante atenção, abriu espaço importante de discussão dessas questões", disse o ministro da Fazenda.

Haddad afirmou ter apresentado a Lula um cenário de evolução das receitas e despesas, além dos principais gastos com programas do governo. Questionado se foi tratado sobre desindexação no Orçamento, o ministro respondeu que foram discutidos "todos os cadastros", sem responder diretamente à pergunta.

Ele citou a experiência com o saneamento de cadastros que foi feito em razão do auxílio prestado ao Rio Grande do Sul, levando em conta sobre como essa experiência pode liberar, a nível federal, espaço orçamentário para acomodar outras despesas, e garantir um patamar "adequado" dos gastos discricionários.

"Tomamos até a experiência do Rio Grande do Sul recente, o trabalho de saneamento dos cadastros, o que isso pode implicar em termos orçamentários do ponto de vista de liberar espaço orçamentário para acomodar outras despesas e garantir que despesas discricionárias continuem em patamar adequado para os próximos anos", afirmou Haddad.

O ministro repetiu que o presidente ficou surpreso com a redução da carga tributária registrada no ano passado. Durante a reunião, a equipe econômica fez um detalhamento da análise do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre as contas do primeiro ano do governo.

"(Lula) ficou até surpreso com a notícia de que a carga tributária no ano passado caiu, porque alguns grupos de interesse reclamam e não veem a conformação do todo", avaliou Haddad.

Segundo Haddad, durante o encontro, também foram apresentadas séries históricas desde o governo do ex- presidente Fernando Henrique Cardoso. "Nos debruçamos sobre isso para ele ver a evolução tanto no agregado quanto das unidades de contas específicas para que ele pudesse fazer acompanhamento preciso e pudesse tomar as decisões corretas para seguirmos com a nossa agenda de em relação ao PIB, fazermos recomposição para buscar o equilíbrio das contas", reiterou.