Inteligência Artificial cresce em todo mundo - Reprodução

Inteligência Artificial cresce em todo mundoReprodução

Publicado 24/06/2024 12:24

O aumento da utilização da inteligência artificial tem provocado as empresas a buscarem cada vez mais profissionais especializados nesse tipo de tecnologia. A alta demanda por especialistas em inteligência artificial também pode ser explicada pelos salários atrativos, que podem variar de R$ 15 mil a R$ 32 mil. Segundo a Michael Page, uma das maiores consultorias especializadas em recrutamento de média e alta gerência, as contratações de profissionais qualificados em IA cresceram 39% no primeiro quadrimestre deste ano em comparação com mesmo período do ano anterior.



Posições técnicas e de gestão, como engenheiro de prompt, cientista de dados, especialista em cibersegurança de IA, engenheiro de automação inteligente, head de transformação digital e engenheiro de machine learning foram as posições que mais se destacaram e ajudaram a impulsionar o aumento no período.



“O uso acelerado de inteligência artificial no ambiente corporativo tem feito com que as empresas busquem cada vez mais profissionais especializados e com domínio dessa tecnologia para que elas se tornem mais competitivas e consigam um diferencial no mercado. Também estão de olho em como a IA pode tornar seus processos mais ágeis como também implementar novas tecnologias em suas operações”, afirma Mario Maffei, gerente executivo da Michael Page.



O especialista conta que, em função da alta demanda pela tecnologia, as empresas estão buscando profissionais que possam gerar inovação, novos negócios ou melhorar a relação com clientes. “As companhias perceberam rapidamente que a utilização da inteligência artificial não é um modismo. Ela veio para ficar e deve trazer muito mais novidades do que se imaginava. Ainda é uma tecnologia relativamente nova e que necessita de muita pesquisa e desenvolvimento para ampliar seu alcance e utilização”, conta.



Confira a relação dos cargos em alta em IA:



Cargo: Head de Transformação Digital



O que faz: responsável por liderar e coordenar os esforços de uma empresa na adoção e implementação de tecnologias digitais em seus processos, produtos e serviços. Esse profissional desempenha um papel fundamental na modernização e na busca por eficiência operacional por meio da tecnologia. Essa função requer uma combinação de habilidades técnicas, estratégicas e interpessoais para garantir o sucesso na jornada de transformação digital da organização.



Perfil da vaga: capacidade de identificar oportunidades de aplicação de tecnologia para melhorar processos e criar valor. Compreensão sólida de tecnologias digitais como IA, análise de dados e IoT. Experiência em liderar projetos complexos de transformação digital. Mentalidade aberta à inovação e capaz de se adaptar a mudanças.



Salário: R$ 27 mil a R$ 32 mil



Motivo para alta em 2024: constante busca por digitalização de praticamente todos os setores, modernizando processos, gerando eficiência operacional e assertividade do negócio.



Cargo: Engenheiro de Prompt



O que faz: responsável por desenvolver e aprimorar sistemas de conversação baseados em inteligência artificial (IA), como chatbots, assistentes virtuais e sistemas de diálogo. Esses sistemas usam prompts (instruções ou estímulos) para interagir com os usuários e gerar respostas adequadas. É responsável pelo desenvolvimento de modelos de linguagem, design de interações, testes e otimização, além de integração de sistemas.



Perfil da vaga: familiaridade com frameworks de IA ou sistemas específicos de diálogo, compreensão de processamento de linguagem natural (NLP) e técnicas de modelagem de linguagem. Capacidade de projetar fluxos de conversação intuitivos e eficazes para diferentes cenários de uso, além da capacidade de extrair insights para melhorias contínuas.



Salário: R$ 16 mil a R$ 21 mil



Motivo para alta em 2024: maior demanda por assistentes virtuais e chatbots para melhorar a experiência do cliente, relacionado a várias tendências e necessidades no campo da inteligência artificial e da interação humano-computador.



Cargo: Especialista em Cibersegurança de IA



O que faz: profissional que se concentra na proteção de sistemas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) contra ameaças cibernéticas. Responsável por garantir que os sistemas de IA sejam seguros, confiáveis e resistentes a ataques maliciosos, além de garantir a integridade, a privacidade e a ética no uso de dados.



Perfil da vaga: monitorar continuamente os sistemas de IA em busca de atividades suspeitas, anomalias ou tentativas de violação de segurança, e tomar medidas corretivas quando necessário. Experiência prévia em funções de segurança cibernética, preferencialmente com foco em proteção de sistemas de IA/ML, detecção de ameaças e resposta a incidentes.



Salário: R$ 18 mil a R$ 24 mil



Motivo para alta em 2024: o avanço da IA e ML em diferentes setores, como saúde, finanças, manufatura e tecnologia, há uma maior necessidade de garantir a segurança desses sistemas, que lidam com dados sensíveis e tomam decisões críticas.



Cargo: Engenheiro de Automação Inteligente



O que faz: profissional responsável por projetar, implementar e otimizar sistemas de automação na indústria utilizando tecnologias inteligentes, como Internet das Coisas (IoT), análise de dados, inteligência artificial (IA) e robótica.



Desempenha papel fundamental na modernização e melhoria dos processos de fabricação, buscando aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos. Integrar tecnologias de automação inteligente, como IA, aprendizado de máquina e análise de dados, para melhorar a tomada de decisões, prever falhas, otimizar processos e reduzir o tempo de inatividade.

Perfil da vaga: experiência e conhecimento sólido em sistemas de automação industrial, redes industriais e sistemas. Familiaridade com tecnologias de automação inteligente, como IoT, IA, aprendizado de máquina, análise de dados e sistemas de visão computacional.



Salário: R$ 17 mil a R$ 24 mil



Motivo para alta em 2024: buscas constantes de maneiras de otimizar processos de fabricação para reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos. A automação inteligente permite alcançar esses objetivos ao eliminar tarefas repetitivas e propensas a erros, permitindo às empresas produzir de forma mais ágil, flexível e personalizada, atendendo melhor às demandas do mercado.



Cargo: Engenheiro de Machine Learning



O que faz: profissional especializado em projetar, desenvolver e implementar sistemas de aprendizado de máquina (ML) em uma variedade de aplicações. Responsável por criar e treinar modelos de aprendizado de máquina usando algoritmos e técnicas adequadas para resolver problemas específicos, como classificação, regressão, clustering, processamento de linguagem natural (NLP) ou visão computacional.



Perfil da vaga: experiência sólida em algoritmos de machine learning, como regressão linear, árvores de decisão e redes neurais. Familiaridade com frameworks e bibliotecas de ML. Conhecimento em desenvolvimento de software, arquitetura de sistemas, boas práticas de programação.



Salário: R$ 19 mil a R$ 23 mil



Motivo para alta em 2024: empresas de diversos setores estão buscando automatizar tarefas repetitivas e complexas por meio de sistemas de ML para aumentar a eficiência operacional e reduzir custos, incluindo desde processos de análise de dados até automação de processos industriais.



Cargo: Cientista de Dados



O que faz: desempenham um papel crucial na interpretação de dados complexos e na criação de sistemas inteligentes que automatizam processos, fazem previsões precisas e contribuem para a tomada de decisões estratégicas. Profissional especializado em realizar análise de dados para extrair insights, desenvolver modelos preditivos e criar soluções inteligentes que agreguem valor às organizações.



Perfil da vaga: experiência sólida em linguagens programação diversas, manipulação de dados, ferramentas de visualização de dados e conhecimento em ferramentas de Big Data. Capacidade de analisar dados de forma crítica, identificar padrões relevantes, fazer inferências precisas e gerar insights acionáveis para apoiar a tomada de decisões estratégicas.



Salário: R$ 15 mil a R$ 21 mil



Motivo para alta em 2024: as empresas buscam oferecer experiências personalizadas e sob medida para seus clientes, orientados a dados.