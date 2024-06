Projeto será ancorada em quatro pilares ? educação, cultura, esporte e saúde - Divulgação

Projeto será ancorada em quatro pilares ? educação, cultura, esporte e saúdeDivulgação

Publicado 25/06/2024 17:49

Rio - A Fecomércio vai detalhar, em audiência pública na Câmara Municipal do Rio na próxima quinta-feira (27), seu projeto de revitalização da Universidade Gama Filho. A audiência foi convocada pelo vereador Rafael Aloisio Freitas, presidente da comissão especial que acompanha as obras no local. "Além disso, até o fim do ano a Prefeitura do Rio vai entregar as obras do Parque Piedade. O legado da universidade se manterá vivo nesse projeto", afirma Rafael.

Ancorado em quatro pilares – educação, cultura, esporte e saúde –, o projeto da Fecomércio tem custo estimado entre R$ 50 e R$ 60 milhões.

Ex-secretário estadual de Educação de São Paulo, Gabriel Chalita está à frente do pilar educação. O campus da Universidade Gama Filho, onde também funcionou o Colégio Piedade, vai renascer com uma escola de tempo integral, do ensino infantil ao ensino médio e profissionalizante. A ideia é envolver os pais de alunos no processo, oferecendo, ainda, Educação para Jovens e Adultos (EJA) para aqueles que quiserem completar os estudos.

No pilar cultura, o Cine Teatro Dina Sfat, com 200 lugares, será reformado e reaberto ao público, mantendo o nome da atriz. Também estão previstas salas multiuso, galeria, biblioteca, cursos e oficinas de idiomas, tecnologia, artes e ciência.

Uma das intervenções mais sensíveis aos olhos será a revitalização da piscina olímpica da Universidade Gama Filho. O dojô da instituição, que revelou ao mundo o judoca Flávio Canto, também será retomado, assim como as instalações de vôlei, que deverão receber treinos e jogos da equipe profissional do Sesc RJ Flamengo. Já no pilar saúde, a Fecomércio vai oferecer serviços odontológicos e mamografia de última geração.

Ao lado da unidade da entidade, o Parque Piedade está sendo erguido em uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados. Os investimentos da Prefeitura do Rio são de cerca de R$ 58 milhões, que se somam a outros R$ 47 milhões gastos na desapropriação dos prédios. Entre os equipamentos do parque estão academia da terceira idade, quadra de areia, campo de grama sintética, pista de skate, parcão, parquinho e o memorial dos ex-alunos da Universidade Gama Filho e do Colégio Piedade.

A revitalização do espaço onde funcionou a Universidade Gama Filho, em Piedade, nasceu de um pedido do vereador Rafael Aloisio Freitas ao então candidato Eduardo Paes, nas eleições de 2020. Em seu terceiro mandato, Freitas vinha desde 2014 trabalhando para buscar soluções para o local, abandonado com a falência da instituição.

O bairro de Piedade faz parte da área da Região Administrativa do Méier junto com outros 15 bairros, onde vivem mais de 400 mil pessoas. Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises com 650 empresários do entorno da região da Gama Filho mostrou que 98,4% deles avaliam como muito importante e importante a revitalização do campus da antiga universidade. E 77% acreditam em aumento do seu faturamento a partir daí. Para 26,6% dos entrevistados a segurança no entorno vai melhorar, enquanto