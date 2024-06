A renegociação de débitos pode ser feita diretamente pelo aplicativo Neon - Divulgação

Publicado 26/06/2024 16:22

São Paulo - Está em vigor o programa Desenrola Pequenos Negócios, voltado aos microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. A fintech Neon aderiu à iniciativa, renegociando dívidas de MEIs. De maneira semelhante ao que foi realizado com pessoas físicas na fase dois do programa, o devedor deverá procurar as instituições financeiras para renegociar o valor e a forma de pagamento da dívida. O prazo segue até o dia 31 de dezembro de 2024.

Na Neon, os clientes que são MEI e possuem dívidas com a fintech no cartão de crédito há mais de 90 dias ou com débitos não quitados até o dia 23 de janeiro de 2024 podem renegociar as pendências. Os descontos oferecidos chegam a até 95% do valor atualizado da dívida.