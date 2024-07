Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira - Arquivo/Lula Marques/Agência Brasil

Ministro de Minas e Energia, Alexandre SilveiraArquivo/Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 01/07/2024 19:31

O governo Lula formalizou nesta segunda-feira, 1º, um termo de compromisso no âmbito do programa Luz para Todos, com aporte de R$ 1,5 bilhão previsto para cerca de 29 mil novas ligações de energia nos próximos dois anos no estado da Bahia. A informação foi divulgada na noite desta segunda pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

O presidente Lula lançou nesta segunda-feira o chamado "Circuito Baiano de Investimentos em Transição Energética", após também anunciar, na semana passada, investimentos para Minas Gerais na área de transição energética.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz em nota que a Bahia foi o estado que recebeu "o maior investimento" do Luz Para Todos, com 675 mil famílias atendidas.

Segundo ele, as 29 mil novas ligações devem beneficiar mais de 100 mil pessoas. São, especificamente, comunidades de baixa renda, inscritas no CadÚnico para programas sociais do governo, indígenas e quilombolas.

O MME também informou nesta segunda-feira que em 2024 o governo federal deve alocar adicionalmente R$ 3 bilhões para "contribuir e fomentar o desenvolvimento social e econômico para a Bahia".