Procon nos Bairros leva serviços para Freguesia e Copacabana esta semanaDivulgação

Publicado 01/07/2024 22:53 | Atualizado 01/07/2024 22:54

O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Especial de Cidadania, levará atendimento para Zona Oeste e Zona Sul. Nesta terça-feira (2) e na quinta-feira (4), a equipe do Procon nos Bairros estará na Praça Professora Camisão, na Freguesia, em Jacarepaguá, das 10h às 15h das 10h. Já na quarta-feira (3), os serviços serão disponibilizados na Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, das 10h às 15h. Os consumidores poderão registrar reclamações referentes a empresas ou serviços contratados.

Para fazer os registros ou esclarecer dúvidas é preciso levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.



"Chegar a todas as localidades no município é o objetivo maior das ações itinerantes. Com isso é possível ampliar cada vez mais o acesso da população aos serviços disponibilizados pela Prefeitura e agilizar a resolução de inúmeras demandas", afirma o secretário especial de Cidadania, Leandro Pereira.



As reclamações recebidas serão encaminhadas diretamente às empresas. Em até 30 dias, o consumidor terá retorno referente às questões.



Equipe da Light estará presente em todas as ações para atendimento ao consumidor.



PROCON NOS BAIRROS



Freguesia



Terça-feira (2/07) e quinta-feira (4/07)



Endereço: Praça Professora Camisão



Horário: 10h às 15h





Copacabana



Quarta-feira (3/07)



Endereço: Praça Cardeal Arcoverde



Horário: 10h às 15h