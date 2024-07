Através de plataformas online, brasileiros podem comprar bilhetes oficiais para o próximo sorteio. - Divulgação

Através de plataformas online, brasileiros podem comprar bilhetes oficiais para o próximo sorteio.Divulgação

Publicado 03/07/2024 09:37

Nesta sexta, 5 de julho, a , a Mega Millions dos Estados Unidos sorteará US$162 milhões de dólares, equivalente a mais de R$920 milhões. Para concorrer ao prêmio, é possível comprar bilhetes oficiais on-line, que garantem a participação em uma das loterias mais famosas do mundo.

Graças a TheLotter, o serviço de compra de bilhetes de loteria online líder no mundo, você pode jogar nos maiores jackpots internacionais, sem sair do Brasil! A plataforma já premiou mais de 125 milhões de dólares a mais de 9 milhões de vencedores, inclusive brasileiros.

Jogadora da Ucrânia ganha $1 milhão na Mega Millions

A TheLotter tem uma conexão especial com a Mega Millions , pois uma jogadora ucraniana ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria usando o serviço. A sortuda optou pelo botão de “jogada aleatória” em que o site preenche os números da sorte aleatoriamente, e acabou ganhando o super prêmio secundário de $1 milhão!

Além dela, diversos jogadores embolsaram prêmios da Mega Millions com a TheLotter, inclusive dois brasileiros que ganharam $10 mil dólares cada, no primeiro trimestre de 2024.

2.Escolha cinco números principais e um número adicional;

3.Pressione o botão de jogar na parte inferior da tela;

1.Acesse a página da loteria Mega Millions na TheLotter

Agentes locais da TheLotter comprarão os bilhetes oficiais em seu nome e enviarão uma cópia digitalizada para sua conta pessoal na plataforma. Se ganhar, o prêmio será seu na íntegra, 100% sem comissões!

Diversas opções de jogar na Mega Millions online

Se quiser jogar na Mega Millions online com mais bilhetes, por um preço reduzido, é possível participar dos bolões da TheLotter. O site também oferece as opções de Assinatura e Multi-Sorteios, para garantir a participação em vários sorteios seguidos e aproveitar todas as chances de ganhar.

Além do sistema tradicional de jogo, há uma funcionalidade especial chamada de multiplicador Megaplier. Sendo extraído aleatoriamente antes de cada sorteio, o número do Multiplier pode variar de 2 a 5 – isso significa que os prêmios secundários, do segundo até o nono, podem ser multiplicados por 2, 3, 4 ou 5 vezes. O segundo prêmio da Mega Millions de US$ 1 milhão, por exemplo, poderia chegar a US$ 5 milhões se o Megaplier é adicionado.

O que acontece se você ganhar?

Todos os prêmios são notificados por e-mail ou SMS. Se o jogador levar o jackpot ou um dos grandes prêmios, a TheLotter ajuda a buscar o prêmio pessoalmente e pagará por sua viagem para os Estados Unidos, incluindo todas as despesas. Se o jogador ganhar um prêmio secundário, todo o dinheiro será transferido direto e automaticamente para sua conta pessoal.

Preços mais convenientes

Os bilhetes da Mega Millions custam cerca de US$ 5 por linha e esse valor já inclui a taxa que o site cobra pelo serviço de courrier. E ainda, o portal oferece inúmeros métodos de pagamento, como Pix, boleto e crédito.

Jogue hoje!

Compre agora seus bilhetes oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio desta sexta-feira, 5 de julho, e tenha a chance de ganhar R$920 milhões!

A TheLotter é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/CRP/402/2017 emitida em 08/07/2021). O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: rgf.org.mt