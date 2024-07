Auxílio-inclusão não é cumulativo com o BPC, pensões, aposentadoria ou outros benefícios - Divulgação/INSS

Publicado 02/07/2024 15:56

Rio - O titular do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), na condição de pessoa com deficiência, que passar a exercer atividade remunerada poderá ter direito ao auxílio-inclusão. O benefício tem como objetivo incentivar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mediante o pagamento de meio salário mínimo.

Quem tem direito?

- Titular de Benefício de Prestação Continuada que passar a exercer atividade remunerada;



- Pessoa cujo BPC tenha sido cessado dentro dos últimos 5 anos em razão do exercício de atividade remunerada;



- Pessoa cujo benefício assistencial tenha sido suspenso dentro dos últimos 5 anos pelo motivo de exercício de atividade remunerada.

Outros requisitos

- Passar a exercer atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios;



- Ter remuneração mensal limitada a 2 (dois) salários mínimos;



- Possuir inscrição atualizada no CadÚnico no momento do requerimento do auxílio-inclusão;



- Ter o grau da deficiência moderado ou grave;



- Ter inscrição regular no CPF; e



- Atender aos critérios de manutenção do Benefício de Prestação Continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, que é 1/4 do salário mínimo por pessoa.

É importante destacar que o auxílio-inclusão não é cumulativo com o BPC, pensões, aposentadoria, seguro-desemprego ou benefícios por incapacidade de qualquer regime de previdência social. Portanto, a partir do início do exercício de atividade remunerada o BPC será suspenso.



Caso o cidadão, por qualquer razão, deixe de trabalhar, poderá voltar a receber o benefício caso preencha os requisitos para reativação do benefício.