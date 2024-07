Rodrigo Pacheco - Lula Marques/Agência Brasil

Rodrigo Pacheco

Publicado 09/07/2024 10:51

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que apresentará nesta terça-feira, 9, o projeto de lei de renegociação das dívidas dos Estados com a União. Durante sua participação no 8º Fórum CNT de Debates sobre mobilidade urbana, Pacheco disse que apresentará a proposta tão logo chegue ao Senado.



"Saindo daqui, irei para o Senado apresentar projeto para solução das dívidas dos Estados com a União. O projeto foi devidamente alinhado com o Ministério da Fazenda. Esse projeto tem como pilar os investimentos em infraestrutura e transportes", afirmou Pacheco.



O presidente do Senado também disse que o projeto de lei da desoneração está na pauta da Casa Alta do Congresso nesta semana e deve ser votado. Pacheco garantiu que as medidas de compensação para a desoneração "não terão aumento de tributo".

Citou as propostas já divulgadas pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na semana passada: um refis de multas de agências reguladoras, atualização de ativos do Imposto de Renda, repatriação de recursos mantidos no exterior e taxas de importações abaixo de US$ 50.