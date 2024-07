Reunião entre Procon-RJ e Unimed Ferj terminou com a assinatura do termo de cooperação técnica - Divulgação

Publicado 09/07/2024 17:26

O Procon Estadual e a Unimed Ferj assinaram nesta terça feira, 9, um termo de cooperação técnica com o objetivo de solucionar, de forma rápida, as demandas dos segurados. No documento, a empresa se compromete a manter, na sede da autarquia, representante com poderes para resolver as reclamações registradas junto ao setor de atendimento do Procon RJ.

A iniciativa se deu após a apuração do aumento do número de reclamações e denúncias nos canais de atendimento da autarquia, que já supera 300 registros. Os principais problemas relatados pelos consumidores dizem respeito às dificuldades em obter reembolso de despesas médicas, falta de acesso aos boletos para pagamento, dúvidas quanto ao novo aplicativo, demora dos canais de atendimento e longas filas de espera em agências físicas da operadora.

Em reunião convocada pelo Procon-RJ, da qual também participaram a presidência da Unimed Ferj e advogados da empresa, além da celebração do termo de cooperação, foram apresentadas soluções para mais de 60% do total das reclamações encaminhadas pela autarquia. A operadora se comprometeu a finalizar as análises de todas as demandas abertas, até o momento, pelo Procon-RJ no prazo máximo de 15 dias e garantiu que adotará providências para melhorar os demais problemas pontuados no que se refere aos canais de comunicação e atendimento aos consumidores.

A empresa informou ainda que está preparando comunicado aos beneficiários esclarecendo os problemas relativos às emissões dos boletos, que virão com novas datas de vencimento e sem qualquer ônus aos consumidores.

O atendimento presencial aos segurados da Unimed Ferj na sede do Procon-RJ começará a ser feita na segunda-feira, 15, e será voltado a todos os consumidores que, tendo buscado diretamente a operadora, não obtiveram solução para as suas demandas.