DoE também subiu a projeção para o WTI este ano (de US$ 79,70 para US$ 82,03)Divulgação

Publicado 09/07/2024 15:05

O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos elevou a previsão para o preço médio do barril do petróleo Brent em 2024 (de US$ 84,15 para US$ 86,37) e em 2025 (de US$ 85,38 para US$ 88,38). As projeções aparecem no relatório Perspectiva de Energia no Curto Prazo (Steo, na sigla em inglês) de junho, divulgado nesta terça-feira, 9.

O DoE também subiu a projeção para o WTI este ano (de US$ 79,70 para US$ 82,03) e no próximo (de US$ 80,88 para US$ 83,88).

O DoE espera que o Brent oscile em uma média de US$ 89 ao longo do segundo semestre deste ano, diante da expectativa de persistente déficit na oferta global. O órgão projeta que os estoques globais de petróleo registrem queda de 700 mil barris por dia (bpd) ao longo da segunda metade de 2024.

Assim, o Departamento reduziu a projeção para a oferta mundial da commodity este ano, de 102,6 milhões de bpd para 102,43 milhões de bpd. Para 2025, a expectativa é por um avanço a 104,60 milhoes de bpd.

Quanto à demanda global, o DoE cortou a estimativa para 2024, de 103 milhões de bpd para 102,91 milhões de bpd, mas elevou a de 2025, de 104,5 milhões de bpd a 104,68 milhões de bpd.