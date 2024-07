São Paulo registrou o menor preço médio da gasolina no País - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 11/07/2024 11:06

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, revelou que a Região Sudeste registrou média de R$ 5,88 no preço médio do litro da gasolina no fechamento de junho, com aumento de 0,17%, ante a primeira quinzena. Já o etanol foi encontrado a R$ 3,91, após alta de 0,26%. No mesmo período, o diesel comum e o diesel S-10 aumentaram 0,17% na região, sendo comercializados a R$ 5,92 e R$ 6,06, respectivamente.

“Vale ressaltar que embora o cenário seja de aumento no preço dos combustíveis em grande parte da região, o Sudeste ainda é onde se encontra a gasolina com o preço mais baixo do Brasil. Em São Paulo, os motoristas encontraram a gasolina e o etanol pelo preço médio mais baixo de todo o território nacional. Além de economicamente mais vantajoso em todo o Sudeste, abastecer com etanol também é ecologicamente mais viável, por ser um combustível que emite menos poluentes na atmosfera e contribui para uma mobilidade de baixo carbono”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.