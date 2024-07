Donald Trump antes de tentativa de assassinato na Pensilvânia - AFP

Publicado 14/07/2024 14:32 | Atualizado 14/07/2024 14:33

Os mercados internacionais começam a abrir a partir da noite deste domingo, 14, e devem absorver os impactos da tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos e provável candidato republicano, Donald Trump, no sábado (13)

Analistas não descartam o risco de uma reação inicial cautelosa, mas também avaliam que o episódio pode pavimentar o caminho de Trump de volta à Casa Branca e, dessa forma, reduzir a incerteza na disputa com o atual presidente dos EUA, Joe Biden.

Um dos raros ativos de risco com funcionamento ininterrupto, as principais criptomoedas do mundo avançaram após os primeiros relatos de tiros no comício de Trump na Pensilvânia. Neste domingo, por volta das 13h20 (de Brasília), o bitcoin avançava 2,14%, a US$ 60.082,32, de acordo com a cotação da Binance.

Os mercados mais tradicionais têm abertura prevista a partir do final desta tarde. Por volta das 18h, os principais pares do câmbio começam a ser negociados e será possível balizar o comportamento inicial do investidor. No geral, momentos de aversão ao risco tendem a ampliar a demanda por divisas de segurança, notadamente dólar, iene e franco suíço.

Às 19h, os futuros atrelados aos principais índices acionários de Nova York (Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq) passam a operar. Os futuros de ações individuais, no entanto, só têm os primeiros negócios durante a madrugada desta segunda-feira, 15, por volta das 5h.

Na Ásia, a Bolsa de Tóquio permanecerá fechada por conta de um feriado no Japão. Entre outras praças, Hong Kong e Xangai abrem às 22h30. Na Oceania, o pregão de Sydney inicia às 21h. Todos os horários são de Brasília.