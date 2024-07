Embatur lança 'Casa Brasil' em Paris para fomentar turismo nacional - Divulgação

Rio - A arquitetura do Rio de Janeiro (RJ), seus bairros e belezas naturais, praias, montanhas, o estilo de ida e a relevância histórica da cidade para o país foram as características que a Embratur, em parceria com o Sebrae e com a Secretaria Municipal de Turismo do Rio, escolheu para o divulgar na Casa Brasil, espaço destinado a receber torcedores de todas as partes do mundo em Paris, durante os Jogos Olímpicos de 2024. A exposição ocorre a partir do dia 26, ao lado de outros quatro espaços batizados de cubos, abertos para visitantes interessados na cultura e nos destinos nacionais.

A Casa Brasil é uma ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com patrocínio da Embratur e do Sebrae. A expectativa é que o espaço seja ponto de encontro para curiosos, torcedores e atletas durante os 17 dias de competição. Lá, os interessados poderão aproveitar uma programação de experiências esportivas tipicamente brasileiras, como o futebol de rua (golzinho), o vôlei de praia e o frescobol e competições de danças, como axé e samba. Além disso, os cubos temáticos promoverão destinos de diversas regiões do país a partir do audiovisual, de exposições de peças tradicionais e outras atividades.

O cubo carioca foi montado em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo do Rio e será decorado com imagens do calçadão de Ipanema, do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor e de esporte e natureza. Curiosos terão a oportunidade de assistir a um filme em um painel vertical, que vai explorar os destinos turísticos do Rio percorrendo praias e a natureza que cerca todos os cenários. O passeio mostrará, a partir do Cristo, regiões da cidade, e terminará com uma conversa entre uma historiadora e o empresário Raphael Vidal, sobre a revitalização da zona portuária e o roteiro “Pequena África”, através da gastronomia e cultura local. Haverá ainda a série de atividades, como roda de samba interativa, aula de passinho, baile charme e samba.

De acordo com a gerente de Projetos Especiais da Embratur, Marina Arruda, os cubos foram pensados com um padrão, mas com narrativas próprias de cada estado presente. “Tem um padrão nos cubos, com elementos tecnológicos, um espaço de exibição e um canto instagramável. Vamos apresentar um conteúdo de forma regionalizada. Então, cada um mostrará seus destinos e características culturais e terá seus próprios personagens”, destaca.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, explica o objetivo da ação durante os Jogos. “Diariamente milhares de pessoas vão visitar a Casa Brasil, vão ter contato com os símbolos que fazem do Rio o maior cartão postal do Brasil, imergir em experiências que transportam para o nosso calçadão da orla, curtir uma roda de samba e ter contato com um Rio para além do óbvio, do afroturismo da Pequena África. O Rio é o principal destino do turista francês que vem ao Brasil e é central em nossa estratégia de promoção do Brasil”, afirma.

Além dos atrativos regionais customizados nos cubos, os visitantes da Casa poderão aproveitar programações esportivas e culturais na Arena Sebrae Embratur, onde diariamente haverá competições de esportes tipicamente brasileiros, como o “golzinho”, o vôlei de praia e o frescobol, além de aulas coletivas seguidas de desafio de danças como axé, samba e forró, entre outros.

A Casa Brasil será instalada no Parc La Villete, em Paris, e terá 5 mil metros quadrados. O espaço será ponto de encontro de pessoas do mundo inteiro, entre torcedores, atletas, autoridades internacionais, celebridades e turistas de todas as nações, que poderão conhecer um pouco mais dos destinos brasileiros. A Casa Brasil funcionará durante todos os dias da Olimpíada, das 13h às 22h, e será palco de apresentações culturais e musicais, e das comemorações de cada medalha conquistada pelos brasileiros na Olimpíada.