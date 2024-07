Ifec RJ detectou crescimento da atividade turística no Estado - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 16/07/2024 14:08

Análise feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com base na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE, mostra que as atividades turísticas no Estado cresceram no mês de maio, com índice variando 2,5% em relação a abril e 1,2% na comparação interanual. Com isso, o Rio de Janeiro acumula alta de 9,5% nos últimos 12 meses e de 3,7% no ano.

No setor de serviços, houve retração de 0,2% em maio frente ao mês anterior. Já no comparativo interanual o avanço foi de 0,6%. Com o resultado, o setor acumulou alta de 3,3% em 2024 e de 2,1% nos últimos 12 meses, mais que o registrado no Brasil, que foi 2,0% no ano e 1,3% nos últimos 12 meses.

Na comparação com maio de 2023, as variações positivas foram outros serviços (4,6%), seguido de serviços prestados às famílias (3,5%) e serviços de informação e comunicação (2,2%).

“A expansão vem dos serviços de alojamento e alimentação, estimulados pelo Dia das Mães e pelo segmento de eventos. Apesar disso, a resiliência do setor mantém o alerta do BCB ligado, o que contribui para a manutenção da política monetária restritiva fazendo com que as perspectivas para o segundo semestre não sejam tão positivas olhando o setor como um todo”, explica o diretor-executivo do IFec RJ, João Gomes.