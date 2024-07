WTI com vencimento em agosto caiu 0,04%, para 82,82 dólares - Divulgação

Publicado 18/07/2024 19:11

Os preços internacionais do petróleo fecharam nesta quinta-feira (18) praticamente no equilíbrio, com um mercado prudente diante das intenções da Opep, da saúde da demanda e de uma economia americana em desaceleração.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em setembro avançou 0,03%, para 85,11 dólares. Em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto caiu 0,04%, para 82,82 dólares. Durante toda a sessão, as cotações se mantiveram em equilíbrio.

Um dos fatores que influenciaram o desempenho da commodity foi a redução de reservas nos Estados Unidos, que estão em seu nível mais baixo em cinco anos, segundo reportou ontem a Agência de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em inglês) do país.

Mas esse número foi contrabalanceado pelo retrocesso nos volumes de combustível liberados no mercado americano na semana passada, com queda de 6,5% em uma semana.

Nesta quinta, o petróleo também recebeu um impulso com o aumento maior que o esperado de novos pedidos semanais de auxílio desemprego nos Estados Unidos. O número de desempregados não chegava a esse nível desde novembro de 2021.

O dado faz com que "se preste atenção nos sinais de uma piora mais acentuada no mercado de trabalho, o que pode trazer consequências para a política monetária", comentou em nota Rubeela Farooqi, da consultoria High Frequency Economics.

Do ponto de vista dos investidores, a piora no mercado de trabalho aumenta as probabilidades de cortes futuros nas taxas de juros do Fed, o banco central americano, o que provavelmente fortaleceria a demanda por petróleo.

Para o analista Bill O'Grady, de Confluence Investment, a evolução recente das cotações, que têm oscilado dentro de uma margem pequena há várias semanas, se deve à falta de clareza a respeito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O cartel e seus aliados planejam reverter gradualmente, a partir de outubro, os 2,2 milhões de barris diários que alguns membros do bloco cortaram unilateralmente. Não se espera nenhuma mudança durante a reunião do grupo em 1º de agosto, segundo fontes anônimas citadas pela Bloomberg.