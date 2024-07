Fluminenses sofrem com golpes em anúncios de automóveis - Agência Brasil

Publicado 19/07/2024 14:41

Os moradores do estado do Rio tiveram prejuízo de R$ 181 milhões com fraudes em anúncios automotivos no ano de 2023. O número, apesar de alto, aponta para uma queda de 50% no prejuízo causado por propagandas fraudulentas em comparação a 2022.



Em 2023 foram registradas 6.267 fraudes no estado ante 12.517 do ano anterior, posicionando o Rio de Janeiro como terceira federação com mais golpes no país, com 7% dos casos, atrás de São Paulo e Minas Gerais. Os dados são da OLX.

Carros foram os mais visados para golpes, com 69% do total, seguidos de motos, com 28% e caminhões, com 3%. Veículos das marcas Chevrolet, Fiat e Volkswagen são os mais presentes nos anúncios. Os modelos que mais são anunciados de forma fraudulenta são Gol, Celta e Palio.

A média é de quase R$ 29 mil de prejuízo por golpe. No país, estima-se que brasileiros perderam R$ 2,7 bilhões em golpes desse tipo.