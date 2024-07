Edifício-Sede do Banco Central em Brasília - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/07/2024 17:46

Brasília - A reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) do mês de julho vai acontecer na próxima na próxima terça-feira, 23, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 19. Tradicionalmente, os encontros do CMN ocorrem na última quinta-feira do mês.

A reunião da próxima semana precisou ser adiantada em razão dos encontros do G20 que acontecem na próxima semana no Rio de Janeiro, e que contarão com a presença tanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto do presidente do BC, Roberto Campos Neto.