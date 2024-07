Aloizio Mercadante, presidente do BNDES - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 19/07/2024 15:26

A realização de agendas conjuntas entre o governo federal e o governo estadual de São Paulo continua sendo um ponto que incomoda a gestão Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, além de criticar as ausências de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no anúncio de obras, Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, diz que a assinatura de contratos também está sendo atrasada devido à falta de agenda do dirigente estadual.

De acordo com Mercadante, há pelo menos três meses a gestão Lula tenta organizar com o governo paulista a assinatura um contrato referente às obras do Rodoanel, mas até agora não houve um acerto nas agendas.

Visto como um possível postulante à disputa pelo Palácio do Planalto em 2026, a relação entre Lula e Tarcísio - ex-ministro de Jair Bolsonaro -, esfriou recentemente. Antes o governador participava de agendas ao lado do presidente, mas nos últimos meses as trocas entre as duas lideranças tem sido por meio de críticas indiretas em discursos ou nas redes sociais.

Mercadante afirmou que se busca uma relação republicana com o dirigente, e que espera, assim como o presidente Lula, que ele compareça aos eventos do Executivo. As falas ocorreram nesta tarde, após anúncio de investimentos do BNDES na Embraer, agenda que não contou com a participação do governador paulista.