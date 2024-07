Supermercado Guanabara - Divulgação

Publicado 23/07/2024 19:34 | Atualizado 23/07/2024 19:39

Mais de 700 produtos em oferta, 130 fornecedores e aproximadamente 500 marcas envolvidas. Esses são apenas alguns números que envolvem a Semana da Limpeza Guanabara que acontecem simultaneamente nas 27 lojas. A previsão é que a campanha dure 10 dias. Sabão, detergente, amaciante, pastilha para vaso sanitário e difusor de ambientes são alguns dos produtos que estarão com preços promocionais.

O estoque já foi reforçado com mais de 25 milhões de unidades de sabão em pó e líquido, cerca de 5 milhões de embalagens de detergentes,15 milhões de unidades de limpador multiuso, 15 milhões de embalagens de amaciantes, 2 milhões de unidades de desinfetantes, 5 milhões de unidades de inseticidas, 1 milhão de unidades de água sanitária, 500 mil odorizadores, entre outros produtos.

Segundo o comprador da categoria de limpeza, Marcelo Ramos, por ser um período de grande procura, o reabastecimento será intensificado com entregas diárias nas lojas e a reposição do estoque acontecerá ao longo de todo o dia. Os produtos em oferta também serão alterados com frequência para que os clientes possam adquirir itens variados com descontos. O mix que faz parte da Semana da Limpeza estará organizado em pallets distribuídos pela loja e não concentrados apenas na seção de limpeza.

"Temos um grande cuidado com os estoques e a organização das lojas para atender bem aos clientes que aguardam com muita expectativa por esta campanha. Criamos medidas para agilizar o atendimento e trazer mais conforto no momento das compras, já que alguns produtos podem esgotar, mas serão repostos sempre várias vezes ao longo do dia", afirma Marcelo Ramos.



No depósito, aproximadamente mil funcionários ficarão à frente da logística, cuidando da saída, entrada e distribuição dos produtos para as lojas. A frota própria com cerca de 300 caminhões também será movimentada diariamente durante o evento.



As 27 lojas do Guanabara aceitam as principais bandeiras de cartão de crédito. As ofertas têm prazo limitado.



Preços da Semana da Limpeza Guanabara (Ofertas válidas até esta quarta-feira, 24)



Lava roupas Brilhante, 1,6kg, R$ 9,99. (Grátis 150g)

Tixan, 1,3kg, R$ 9,98.

Taixa, 1,6kg, R$ 12,97. (Leve 1,6kg Pague 1.520g)

Omo, 1,6 kg, R$ 16,98. (Omo Lavagem Perfeita 1,6kg grátis 320g)

Omo lavagem perfeita, 2,2 kg, R$ 24,72 – Na compra de duas unidades, grátis um amaciante Comfort concentrado 500ml

Tixan Primavera, 3L, R$ 17,98.

Ariel, 3L, R$ 27,98.

Omo 5L, R$ 46,63, - Nesta embalagem três litros saem por R$ 27,98.

Amaciante Downy, R$ 7,99. (450ml / 500ml)

Amaciante Comfort , R$ 5,99. (500ml)

Amaciante Ypê, 2L, R$ 5,75. (Leve 2 litros Pague 1,6 Litros)

Limpador casa e perfume, 500ml, R$ 2,99.

Água Sanitária Ypê, 2L, R$ 4,99.

Água Sanitária Vitral ou Kokinos, 2L, R$ 2,99.

Alvejante Vanish, Refil, R$ 5,99. (500ml)

Inseticida Baygon, R$ 8,99. (360ml)

Inseticida SBP, R$ 9,99. (380ml)

Glade aerossol, R$ 8,99. (360ml – 20%)

CIF cremoso, R$ 4,99. (Leve 250ml pague 200ml)

Veja Multiuso , R$ 3,77. (L500ml P450ml)

Limpador Multiuso Ypê ou Uau, R$ 2,47. (500ml)

Limpador Multiuso Azulim ou Suprema, R$ 1,99. (500ml)

Detergente Ypê, R$ 1,87. (500ml)

Detergente Atol, R$ 0,99. (500ml)

Papel Dualette folha dupla, C/16 unid. R$ 14,98. (leve 16, pague 15)