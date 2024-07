Prazo de resposta do beneficiário é de 30 dias e prorrogável por mais 30 dias mediante justificativa - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/07/2024 10:58 | Atualizado 24/07/2024 12:49





O processo de acompanhamento de qualquer benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode ser realizado pelo próprio cidadão gratuitamente. Da mesma forma, o segurado poderá receber o benefício concedido em uma agência bancária próxima de uma Agência da Previdência Social (APS) da sua escolha.Para acompanhar o pedido de benefício, o segurado pode pedir ao atendente para verificar a situação da solicitação ligando para a Central 135. Mas, também é possível pelo site e aplicativo do Meu INSS , basta o cidadão buscar pelo serviço "Consultar Pedidos" e clicar em "Detalhar" no processo desejado, verificando se há alguma exigência pendente.O acompanhamento é importante para que o segurado possa enviar documentação faltante ou prestar informações para a concessão do benefício solicitado. O prazo de resposta do beneficiário é de 30 dias e prorrogável por mais 30 dias mediante justificativa.

Caso não cumpra a exigência, o pedido pode ser concluído com as informações que o INSS possui, o que pode levar a um benefício de menor valor, pela ausência dos dados exigidos, ou mesmo o cancelamento do pedido por desistência.



Já quem tem a solicitação concedida, receberá o primeiro pagamento do benefício em uma agência bancária próxima à agência e microrregião que foi escolhida no pedido de benefício. O beneficiário deve identificar-se e apresentar os documentos pessoais na agência bancária. O pagamento é realizado em modalidade de cartão magnético, que não são cobradas tarifas, mas só é possível sacar o benefício.



Também é possível mudar o local de recebimento do benefício e também modificar a forma de pagamento para receber em uma conta corrente ou poupança. A solicitação de mudança de agência bancária pode ser realizada pelo site e aplicativo. A mudança de forma de pagamento para conta corrente ou poupança deve ser solicitada no banco escolhido, e poderá estar sujeita a taxas bancárias.



Para mais informações de como receber o benefício concedido, andamento de benefício ou mudar local de pagamento de benefício ligue para a Central 135, que funciona de segunda à sábado, das 7h às 22h.